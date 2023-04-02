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Блинкен и Лавров побеседовали впервые с июля прошлого года: что известно

Лавров и Блинкен во время телефонного разговора якобы затронули некоторые актуальные вопросы двустороннего характера

сегодня, 21:55
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Автор:

Лиля Воробьева

Глава российского МИДа Сергей Лавров разговаривал по телефону с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном. Об этом сообщает пропагандистское российское издание "ТАСС" .

Блинкен и Лавров побеседовали впервые с июля прошлого года: что известно

Энтони Блинкен и Лавров (фото из открытых источников)

Высокопоставленные чиновники России и Америки обсуждали задержание представителя американского медиа The Wall Street Journal Эвана Гершковича.


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"Лавров обратил внимание Блинкена на необходимость уважать решение российских властей относительно Гершковича, которого задержали с поличным", — подчеркнули после разговора в российском Министерстве иностранных дел.

Также представители МИД РФ сообщили, что Лавров и Блинкен, общаясь по телефону, якобы говорили о некоторых актуальных вопросах двустороннего характера.

При этом американское издание WSJ сообщает , что во время разговора по телефону госсекретарь Соединенных Штатов поднял вопрос освобождения и напомнил о справедливом обращении с арестованным работником американского издания.

В разговоре Блинкен говорил Лаврову, что длительное пребывание под стражей журналиста из США и еще одного несправедливо задержанного гражданина Соединенных Штатов Пола Вилана "неприемлемо", и их должны немедленно освободить.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Лавров выдал новое циничное заявление об "освобождении" украинцев . Российские власти начали оправдывать военное вторжение в Украину как причиной защиты людей, говорящих на русском языке. Как они передают, глава российского МИД Лавров, отвечая на вопрос, сказал, что вооруженные силы РФ проводят спецоперацию, чтобы защитить руссковорящих. Потому что Украина угнетает, нарушая все международные нормы.



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