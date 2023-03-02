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Блинкен и Лавров впервые встретились с начала войны: три сообщения, которые США передали России

Представитель США Блинкен и глава МИД РФ Лавров впервые встретились с начала войны. Известны три пункта, которые озвучил госсек Соединенных Штатов российскому представителю.

сегодня, 15:03
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Автор:

Slava Kot

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен впервые встретились с начала российского вторжения в Украину на проходящем в Индии саммите G20. Представитель Соединенных Штатов сообщил три ключевых сообщения, которые он пытался донести до Лаврова. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN .

Блинкен и Лавров впервые встретились с начала войны: три сообщения, которые США передали России

Энтони Блинкен и Сергей Лавров. Фото от открытых источников

Во время неофициальной встречи в Нью-Дели представители США и России разговаривали менее 10 минут. За это время Энтони Блинкен пытался донести три главных пункта для российской стороны. Главным сообщением стало то, что США и дальше будет поддерживать оборону Украины. Также госсекретарь США отметил, что РФ должна отменить свое решение о приостановлении участия в ядерном договоре, а Блинкен требовал от России уволить гражданина Соединенных Штатов Пола Велана.


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Секретарь видел, что целью было передать эти три прямых сообщения, которые, по нашему мнению, способствуют продвижению наших интересов. Мы всегда надеемся, что россияне изменят свое решение и будут готовы к дипломатическому процессу, который может привести к справедливому и крепкому миру, но я бы не сказал, что после этой встречи мы надеялись, что все изменится в ближайшей перспективе", – заявил американский представитель.

Лавров не упомянул об этой встрече на пресс-конференции, а пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сообщила, что госсек США просил встречи с Лавровым, однако не было никаких официальных переговоров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британский репортер рассказал о сумасшедшей тактике российских войск в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Путин отменил поездку на фоне сообщений о наступлении украинских войск.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-03-2-23/index.html
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