Блинкен и Лавров впервые встретились с начала войны: три сообщения, которые США передали России

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен впервые встретились с начала российского вторжения в Украину на проходящем в Индии саммите G20. Представитель Соединенных Штатов сообщил три ключевых сообщения, которые он пытался донести до Лаврова. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN .
Энтони Блинкен и Сергей Лавров. Фото от открытых источников
Во время неофициальной встречи в Нью-Дели представители США и России разговаривали менее 10 минут. За это время Энтони Блинкен пытался донести три главных пункта для российской стороны. Главным сообщением стало то, что США и дальше будет поддерживать оборону Украины. Также госсекретарь США отметил, что РФ должна отменить свое решение о приостановлении участия в ядерном договоре, а Блинкен требовал от России уволить гражданина Соединенных Штатов Пола Велана.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Лавров не упомянул об этой встрече на пресс-конференции, а пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сообщила, что госсек США просил встречи с Лавровым, однако не было никаких официальных переговоров.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британский репортер рассказал о сумасшедшей тактике российских войск в Украине.
Также "Комментарии" писали, что Путин отменил поездку на фоне сообщений о наступлении украинских войск.
Обсуждения
Новости