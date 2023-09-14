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Блинкен назвал цель США в Украине

Энтони Блинкен заявил, что США должны помешать России достичь стратегического успеха в Украине

сегодня, 07:38
Автор:
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Кравцев Сергей
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Задача США не допустить, чтобы Россия достигла стратегического успеха в ее агрессии против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает пресс-служба Госдепа.

Блинкен назвал цель США в Украине

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

Кроме того, Вашингтон намерен обеспечить экономическое, военное и демократическое процветание Украины в будущем.


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"Конечная цель двойная. В первую очередь, конечно, это отказать России в любом стратегическом успехе в Украине, потому что если мы этого не сделаем, то, как я уже говорил, это станет открытым приглашением для агрессоров отовсюду", — отметил Блинкен.

По его словам, РФ уже потерпела неудачу в своих попытках стереть Украину с карты, уничтожить ее идентичность, а также присоединить ее к себе. Госсекретарь США добавил, что теперь, где именно будут проведены границы, зависит, в первую очередь, от самих украинцев, которые продолжают свое контрнаступление.

"Мы стремимся поддерживать их, чтобы максимально увеличить способность Украины вернуть остальные, захваченные Россией, территории", — отметил Блинкен.

Госсекретарь США также подчеркнул, что Украина должна достичь момента, когда она сможет крепко стоять самостоятельно в военном, экономическом и демократическом плане, для этого и продолжается экономическая поддержка и поддержка демократии со стороны Соединенных Штатов.

Читайте также на портале "Комментарии" — госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Украину прокомментировал украинское контрнаступление, пообещал нам постоянную и решительную поддержку в борьбе с российской агрессией. Шел разговор о дальнобойных ракетах ATACMS, но пока прогресса, похоже, нет. Зато анонсирован очередной пакет помощи на более 1 миллиарда долларов, куда, среди прочего, впервые войдут деньги, конфискованные у российских олигархов. Какие выводы касательно этого визита можно сделать, исходя из общедоступной информации? Что могло остаться за кулисами? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-with-tommy-vietor-and-ben-rhodes-of-pod-save-the-world-2/
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