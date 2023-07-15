Блинкен назвал лучший способ показать Путину, что он не переживет Украину

Российский президент должен раз и навсегда понять, что его режим не может продержаться дольше, чем Украина и ее союзники. Задача Запада – лишить российского диктатора этих иллюзий. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен во время саммита по безопасности стран Юго-Восточной Азии в Индонезии.

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

Госсекретарь подчеркнул, саммит НАТО в Вильнюсе закончился тем, что ряд стран согласились предоставить Украине гарантии безопасности, которые "усилят на годы вперед способность Украины защищать себя и сдерживать агрессию".

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"И это важно по многим причинам, но одна из них заключается в том, что это, возможно, лучший способ лишить Владимира Путина идеи, что он может каким-то образом пережить Украину и пережить десятки стран, которые поддерживают Украину в защите ее свободы и ее будущего", – заявил Блинкен.

Он высказал мнение, что такие гарантии также есть самым быстрым способом приблизить завершение войны в Украине. Блинкен заявил, что на сегодняшний день Россия несет огромные потери в войне, тратит на эту войну огромные суммы денег, но Путин все равно считает, что так воевать российская армия может еще очень долго. Путин отказывается верить. Что он так и не сумеет достичь свои цели в этой войне.

Госсекретарь США подчеркнул, Путин никак не может осознать во что превратилась эта война для России, которую покинуло миллион граждан, еще миллион погибло в мясорубке войны. Когда-то великая РФ потеряла авторитет в мире, ее экономика ослабла.

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