Блинкен назвал страну, которая после смены власти в США может занять место лидера по помощи Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Лидерство Франции может обеспечить Украину всем необходимым для обороны на поле боя или ведения переговоров. Это будет иметь большое значение. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.
Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников
Госсекретарь США обратил внимание на то, что Франция с первых дней полномасштабной войны России против Украины была одним из главных сторонников Киева, который способен противостоять и преодолеть агрессию России.
По словам госсекретаря, глобальная поддержка Украины, которую Франция и США оказали совместными усилиями, является "одним из самых сильных примеров разделения бремени".
Глава Госдепа США напомнил, что лидерство Франции в помощи Украине проявлялось в обучении более 15 000 украинских солдат, подписании двустороннего соглашения о безопасности с Украиной в начале этого года и увеличении производства французских оборонных компаний.
Читайте также на портале "Комментарии" — Энтони Блинкен заявил, что будущая администрация избранного президента Дональда Трампа создаст лучшие условия для достижения мирного соглашения между Украиной и Россией. Это заявление он сделал 8 января во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро в Париже.
Блинкен подчеркнул, что администрация Байдена будет продолжать оказывать военную помощь Украине до истечения срока своих полномочий.
Новости