Блинкен назвал страну, которая способна вернуть Россию к зерновому соглашению

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Кравцев Сергей
Бразилия и ее президент могут оказать необходимое давление на Россию, чтобы вернуть ее в Черноморскую зерновую инициативу. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "GloboNews" высказал госсекретарь США Энтони Блинкен.
Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников
Госсекретарь США согласился с предположением журналиста о том, что президенту Луле да Силве было бы проще, чем кому-либо другому найти необходимые слова для президента РФ Владимира Путина, чтобы мотивировать того вернуться к "зерновому соглашению", ведь Бразилия публично заявила о своем нейтральном статусе относительно войны в Украине.
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Госсекретарь США подчеркнул, что "в этом соглашении никогда не возникло бы необходимости", однако оно "было необходимо лишь потому, что Россия решила вторгнуться в Украину, а затем, сделав это, заблокировала ее порты, не давая возможности вывозить зерно".
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