Блинкен назвал страну, которая способна вернуть Россию к зерновому соглашению

Бразилия и ее президент могут оказать необходимое давление на Россию, чтобы вернуть ее в Черноморскую зерновую инициативу. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "GloboNews" высказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

Госсекретарь США согласился с предположением журналиста о том, что президенту Луле да Силве было бы проще, чем кому-либо другому найти необходимые слова для президента РФ Владимира Путина, чтобы мотивировать того вернуться к "зерновому соглашению", ведь Бразилия публично заявила о своем нейтральном статусе относительно войны в Украине.

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"Я думаю, что голос Бразилии, голос президента Лулы, имеет решающее значение. И использование этого голоса для того, чтобы убедить россиян вернуться к соглашению, было бы очень, очень позитивным шагом", – заявил Блинкен.

Госсекретарь США подчеркнул, что "в этом соглашении никогда не возникло бы необходимости", однако оно "было необходимо лишь потому, что Россия решила вторгнуться в Украину, а затем, сделав это, заблокировала ее порты, не давая возможности вывозить зерно".

"Пока это соглашение выполнялось до того, как Россия вышла из него несколько недель назад, из Украины было вывезено 35 миллионов тонн продовольствия...Эквивалент 18 миллиардов буханок хлеба: вот что теперь разорвала Россия... С тех пор, как РФ сделала свой шаг и вышла из соглашения, цены для всех выросли на 10-15%", – резюмировал Блинкен.

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