Блинкен открыл тайну о том, что будет содержать соглашение о безопасности США и Украины

Украина и Соединенные Штаты намерены заключить соглашение о безопасности сроком на десять лет, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, согласно этому соглашению Вашингтон будет поддерживать оборону, а также безопасность Украины, которые касаются ряда крайне важных сфер. Как подчеркнул дипломат, речь идет обо всем, что необходимо для Киева, начиная от систем противовоздушной обороны и авиации и завершая беспилотниками для разминирования территорий.

Энтони Блинкен

Кроме того, Соединенные Штаты будут поддерживать Украину в ее стремлении стать членом НАТО.

Также Блинкен намекнул, что в соглашении о безопасности будет прописан механизм консультаций между странами в случае нападения.

То есть, подчеркнул Блинкен, если Российская Федерация или кто-либо еще опять нападет на Украину, то Соединенные Штаты будут немедленно работать с Киевом на самом высоком уровне. В рамках этих консультаций будут согласовываться действия, которые лучше предпринять в ответ на новую угрозу.

Кроме того, как отметил госсекретарь, новое соглашение о безопасности с Соединенными Штатами даст толчок к тому, чтобы ускорить развитие украинского оборонно-промышленного комплекса. А это, уверен Блинкен, позволит Украине в долгосрочной перспективе меньше полагаться на военную помощь других государств. Кроме того, такие действия также будут способствовать экономическому росту страны.

Все эти шаги, подчеркнул Блинкен, приведут к тому, что если Украина выполнит все требования, а также согласятся все союзники, то Украина плавно вступит в НАТО.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Блинкен заявил о том, что Украина станет членом НАТО. Более того, по его словам, Штаты делают все для того, чтобы приблизить Украину к Альянсу.