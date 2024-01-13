Блинкен поговорил с Китаем об Украине: подробности

Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился в Вашингтоне с руководителем Международного отдела ЦК Компартии Китая Лю Цзянчао, с которым обсудил войну в Украине и ряд других вопросов. Об этом сообщает "Европейская правда", передает портал "Комментарии".

Блинкен говорил с китайской делегацией об Украине. Фото из открытых источников

Сообщается, что стороны обменялись мнениями по региональным и глобальным вопросам. В частности, они общались о войне РФ против Украины, Северной Кореи и Ближнего Востока. При этом госсекретарь США отметил важность поддержки и защиты прав и свобод судоходства в Красном море и избегание дальнейшей эскалации.

Энтони Блинкен подтвердил важность поддержания мира и стабильности в Тайванском проливе и Южно-Китайском море.

Издание также пишет, что стороны подтвердили важность продолжения реализации прогресса, достигнутого по ключевым вопросам на саммите между Джо Байденом и Си Цзиньпином в США в ноябре 2023 года.

В ходе встречи дипломаты сочли важность продолжения поддержки открытых каналов коммуникации между США и Китаем, добавляет издание.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что для успешного противостояния РФ Вооруженным силам Украины не хватает военной авиации с ракетами большой дальности, которая сможет поддерживать пехоту, заявил командующий Сухопутными силами Украины Александр Сырский. По словам командующего Сухопутными войсками, украинской армии, в частности, существенно помогли бы американские штурмовые самолеты А-10. Сырский отметил, что А-10 сможет предоставить украинским наземным силам решающую поддержку для перехвата инициативы на фронте.

