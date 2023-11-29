Блинкен приедет на заседание ОБСЕ, где будет Лавров: какая причина

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен примет участие в заседании министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в столице Северной Македонии Скопье, туда также прибудет глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров. Однако встреча Блинкена и его российского коллеги не запланирована. Об этом проинформировал представитель американского Госдепартамента. Голос Америки.

Энтони Блинкен (фото из открытых источников)

Отвечая на вопрос о возможности встречи между американским Госсекретарем и российским министром иностранных дел, представитель Госдепа США подчеркнул, что этого не ожидается.

"Мы уважаем возможность каждой страны принимать решение о том, стоит ли им участвовать или нет. Мы считаем, что это полезный форум для взаимодействия с членами ОБСЕ, и поэтому собираемся посетить его", — сказал американский чиновник.

Он кратко наметил цели визита Госсекретаря Соединенных Штатов на это важное мероприятие.

"ОБСЕ действительно важна для решения политических вопросов и вопросов прав человека в Европе. Госсекретарь США отправляется туда в знак солидарности с северококедонцами, которые пережили тяжелый год и выполнили важную работу, а также для выявления солидарности с другими членами ОБСЕ", — подытожил чиновник. США.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему в ЕС согласились на участие Лаврова во встрече ОБСЕ . Украина отказалась участвовать во встрече ОБСЕ на министерском уровне в Скопье (Северная Македония), которая состоится с 29 ноября по 1 декабря, из-за участия там российской делегации во главе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Ранее глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что РФ пытается полностью разрушить ОБСЕ.