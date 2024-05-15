Блинкен призвал Украину не стать похожей на Россию: что имел в виду госсекретарь

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев подчеркнул, что Украине нужно не только победить РФ, но и также преодолеть коррупцию внутри страны, чтобы не "стать похожей на Россию".
Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников
Энтони Блинкен в своей речи в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского в рамках визита в украинскую столицу призвал власти Украины к продолжению реформ с тем, чтобы они не только принимались, но и воплощались и имели ощутимое влияние на жизнь людей.
Энтони Блинкен в частности подчеркнул, что российский правитель Владимир Путин пытается использовать коррупцию, чтобы посеять раздор в Украине, и несмотря на заметные достижения в борьбе с ней "восемь из десяти украинцев все еще считают, что есть законы, писанные для элит и законы для других".
Читайте также на портале "Комментарии" — госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российский диктатор Владимир Путин ошибается, полагая, что время на стороне РФ. На самом деле, подчеркнул госсекретарь США, время на стороне Украины, которая сближается с НАТО и ЕС, а также наращивает оборонное производство.
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Донбас
сегодня, 06:45
Мав на увази, что там одно ворье и тут такое же, мерзкое, циничное ворье в правительстве