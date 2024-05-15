Блинкен призвал Украину не стать похожей на Россию: что имел в виду госсекретарь

Как передает портал "Комментарии", госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев подчеркнул, что Украине нужно не только победить РФ, но и также преодолеть коррупцию внутри страны, чтобы не "стать похожей на Россию".

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

Энтони Блинкен в своей речи в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского в рамках визита в украинскую столицу призвал власти Украины к продолжению реформ с тем, чтобы они не только принимались, но и воплощались и имели ощутимое влияние на жизнь людей.

"Это означает искоренение бедствия коррупции раз и навсегда. Победа Украины на поле боя не даст ей стать частью России. Победа в войне с коррупцией не даст Украине стать похожей на Россию", – подчеркнул госсекретарь.

Энтони Блинкен в частности подчеркнул, что российский правитель Владимир Путин пытается использовать коррупцию, чтобы посеять раздор в Украине, и несмотря на заметные достижения в борьбе с ней "восемь из десяти украинцев все еще считают, что есть законы, писанные для элит и законы для других".

"Оборона Украины от коррупции должна быть такой же прочной, как и ее военная оборона", – добавил Блинкен, приведя среди примеров такой обороны независимые суды, свободные СМИ, антикоррупционную инфраструктуру и проведение свободных и честных выборов.

Читайте также на портале "Комментарии" — госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российский диктатор Владимир Путин ошибается, полагая, что время на стороне РФ. На самом деле, подчеркнул госсекретарь США, время на стороне Украины, которая сближается с НАТО и ЕС, а также наращивает оборонное производство.



