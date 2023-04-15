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Блинкен рассказал как утечка разведанных повлияла на сотрудничество США с союзниками

Госсекретарь США считает, что утечка конфиденциальных материалов разведки не повлияла на отношения с партнерами и союзниками.

сегодня, 17:15
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Автор:

Slava Kot

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что утечка секретных документов, в частности, о войне в Украине, не повлияла на сотрудничество с союзниками и партнерами Соединенных Штатов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Блинкен рассказал как утечка разведанных повлияла на сотрудничество США с союзниками

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото из открытых источников

Энтони Блинкен совершил рабочую поездку во Вьетнам. Во время своего брифинга в посольстве США в Ханое американское чиновник прокомментировал ситуацию с обнародованием секретных данных разведки.


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"Мы сотрудничали с нашими союзниками и партнерами после того, как появились эти истоки, и мы делали это на высоком уровне. Мы четко заявили о нашей приверженности защите разведданных и нашей преданности нашим партнерствам в сфере безопасности", — сказал Блинкен.

Госсекретарь США отметил, что раскрытие конфиденциальных материалов не повлияло на работу Соединенных Штатов с партнерами и союзниками.

"По крайней мере, то, что я слышал сейчас, — это благодарность за шаги, которые мы делаем, и это не повлияло на наше сотрудничество", — подчеркнул Блинкен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина предостерегает союзников: для нас это неприемлемо. Такое сообщение озвучил глава МИД Дмитрий Кулеба, ожидая от союзников реальных шагов для Украины на следующем саммите НАТО в Вильнюсе. Украинский политик отметил, что не хочет слышать снова заявления об открытых дверях для Украины.

Также "Комментарии" писали, что украинские чиновники критикуют слитые в сеть данные о позиции США по контрнаступлению ВСУ, ведь американские спецслужбы считают, что украинская атака принесет лишь "скромные территориальные достижения" на поле боя.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-04-15-23/index.html
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