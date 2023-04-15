Блинкен рассказал как утечка разведанных повлияла на сотрудничество США с союзниками

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что утечка секретных документов, в частности, о войне в Украине, не повлияла на сотрудничество с союзниками и партнерами Соединенных Штатов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото из открытых источников

Энтони Блинкен совершил рабочую поездку во Вьетнам. Во время своего брифинга в посольстве США в Ханое американское чиновник прокомментировал ситуацию с обнародованием секретных данных разведки.

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"Мы сотрудничали с нашими союзниками и партнерами после того, как появились эти истоки, и мы делали это на высоком уровне. Мы четко заявили о нашей приверженности защите разведданных и нашей преданности нашим партнерствам в сфере безопасности", — сказал Блинкен.

Госсекретарь США отметил, что раскрытие конфиденциальных материалов не повлияло на работу Соединенных Штатов с партнерами и союзниками.

"По крайней мере, то, что я слышал сейчас, — это благодарность за шаги, которые мы делаем, и это не повлияло на наше сотрудничество", — подчеркнул Блинкен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина предостерегает союзников: для нас это неприемлемо. Такое сообщение озвучил глава МИД Дмитрий Кулеба, ожидая от союзников реальных шагов для Украины на следующем саммите НАТО в Вильнюсе. Украинский политик отметил, что не хочет слышать снова заявления об открытых дверях для Украины.

Также "Комментарии" писали, что украинские чиновники критикуют слитые в сеть данные о позиции США по контрнаступлению ВСУ, ведь американские спецслужбы считают, что украинская атака принесет лишь "скромные территориальные достижения" на поле боя.