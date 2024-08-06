Блинкен рассказал, кто получит полномочия спецпредставителя США по восстановлению Украины

Заместитель председателя Госдепартамента США Ричард Верма будет выполнять полномочия специального представителя США по восстановлению Украины по истечении срока Пенни Прицкер. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен (фото из открытых источников)

Блинкен отметил, что Прицкер занимала должность спецпредставителя по восстановлению Украины в течение одного года, но работа не завершается. Усилия по поддержке экономического восстановления Украины продолжит заместитель государственного секретаря по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма.

Госсекретарь подчеркнул, что США стремятся помочь Украине восстановиться в военном, экономическом и демократическом аспектах. Он также напомнил о достижениях Прицкер, включающих поддержку предоставления Украине около 9 миллиардов долларов в рамках последнего пакета финансирования, а также помощь в создании Консультативного совета по бизнесу в рамках платформы доноров G7.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что спецпредставитель США по восстановлению Украины сделала заявление . Расследование по истокам в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) продолжается, и пока рано делать выводы по этой ситуации. В то же время иностранные компании, которые хотят инвестировать в Украину, должны быть уверены в антикоррупционных институциях страны. Об этом заявила специальный представитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер на пресс-конференции в Киеве.

Прицкер отметила важность сильных, независимых, хорошо финансируемых и функционирующих антикоррупционных институтов. Это необходимо как для украинцев, так и для иностранцев, желающих инвестировать в Украину.

