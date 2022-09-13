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Блинкен рассказал о новом плане РФ, чтобы отвлечь внимание от Украины: подробности

Госдеп США обеспокоен тем, что РФ может воспользоваться эскалацией конфликта между Арменией и Азербайджаном

сегодня, 22:58
Автор:

Лиля Воробьева
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Россия может воспользоваться обострением военного конфликта между Азербайджаном и Арменией, чтобы отвлечь внимание от войны в Украине. В Госдепе обеспокоены этой ситуацией. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет CNN.

Блинкен рассказал о новом плане РФ, чтобы отвлечь внимание от Украины: подробности

Энтони Блинкен (фото из открытых источников)

Государственный секретарь США считает, что Россия может специально "способствовать" конфликту между Арменией и Азербайджаном, чтобы в мире забыли о войне в Украине.

"Но если РФ действительно сможет использовать свое влияние на благо, то есть снова успокоить ситуацию, положить конец насилию и призвать людей к добросовестному участию в построении мира, это будет положительным моментом", — заявил Блинкен.

Кроме того, он рассказал, что вчера поговорил с лидерами Азербайджана и Армении, призвал их приложить все усилия, чтобы остановить конфликт и вернуться к переговорам о построении "крепкого мира между их странами".

"Мы снова стали свидетелями вспышки боевых действий, в чем никто не заинтересован", — сказал Блинкен.

Напомним, что "Комментарии" информировали об обострении между Азербайджаном и Арменией. Проходит очередное военное обострение между Азербайджаном и Арменией. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже позвонил по телефону с просьбой о помощи российскому диктатору Путину и президенту Франции – Макрону. Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж обращает внимание, что Азербайджан имеет явную поддержку со стороны Турции. И выбрал удобный момент для наступательных действий, понимая, что Армения не может активно противостоять в Нагорном Карабахе. А россия не способна ей в этом помочь.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-09-13-22/h_411c6273439f9fb10137c34916cb2255
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