Блинкен рассказал о новом плане РФ, чтобы отвлечь внимание от Украины: подробности

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Лиля Воробьева
Россия может воспользоваться обострением военного конфликта между Азербайджаном и Арменией, чтобы отвлечь внимание от войны в Украине. В Госдепе обеспокоены этой ситуацией. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет CNN.
Энтони Блинкен (фото из открытых источников)
Государственный секретарь США считает, что Россия может специально "способствовать" конфликту между Арменией и Азербайджаном, чтобы в мире забыли о войне в Украине.
"Но если РФ действительно сможет использовать свое влияние на благо, то есть снова успокоить ситуацию, положить конец насилию и призвать людей к добросовестному участию в построении мира, это будет положительным моментом", — заявил Блинкен.
Кроме того, он рассказал, что вчера поговорил с лидерами Азербайджана и Армении, призвал их приложить все усилия, чтобы остановить конфликт и вернуться к переговорам о построении "крепкого мира между их странами".
"Мы снова стали свидетелями вспышки боевых действий, в чем никто не заинтересован", — сказал Блинкен.
Напомним, что "Комментарии" информировали об обострении между Азербайджаном и Арменией. Проходит очередное военное обострение между Азербайджаном и Арменией. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже позвонил по телефону с просьбой о помощи российскому диктатору Путину и президенту Франции – Макрону. Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж обращает внимание, что Азербайджан имеет явную поддержку со стороны Турции. И выбрал удобный момент для наступательных действий, понимая, что Армения не может активно противостоять в Нагорном Карабахе. А россия не способна ей в этом помочь.
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