Государственный секретарь США считает, что Россия может специально "способствовать" конфликту между Арменией и Азербайджаном, чтобы в мире забыли о войне в Украине.

Россия может воспользоваться обострением военного конфликта между Азербайджаном и Арменией, чтобы отвлечь внимание от войны в Украине. В Госдепе обеспокоены этой ситуацией. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет CNN .

"Но если РФ действительно сможет использовать свое влияние на благо, то есть снова успокоить ситуацию, положить конец насилию и призвать людей к добросовестному участию в построении мира, это будет положительным моментом", — заявил Блинкен.

Кроме того, он рассказал, что вчера поговорил с лидерами Азербайджана и Армении, призвал их приложить все усилия, чтобы остановить конфликт и вернуться к переговорам о построении "крепкого мира между их странами".

"Мы снова стали свидетелями вспышки боевых действий, в чем никто не заинтересован", — сказал Блинкен.

Напомним, что "Комментарии" информировали об обострении между Азербайджаном и Арменией. Проходит очередное военное обострение между Азербайджаном и Арменией. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже позвонил по телефону с просьбой о помощи российскому диктатору Путину и президенту Франции – Макрону. Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж обращает внимание, что Азербайджан имеет явную поддержку со стороны Турции. И выбрал удобный момент для наступательных действий, понимая, что Армения не может активно противостоять в Нагорном Карабахе. А россия не способна ей в этом помочь.