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Блинкен рассказал, сколько денег собрали партнеры на восстановление энергетики Украины

Блинкен заявил, что за 2 года "страны G7 мобилизовали более 4 миллиардов, и этот процесс продолжается".

23 сентября 2024, 22:15
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Лиля Воробьева

Страны G7 и другие международные партнеры собрали более 4 миллиардов долларов для восстановления энергетической инфраструктуры Украины после начала полномасштабного вторжения России. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время министерского заседания в формате G7 в Нью-Йорке, посвященного поддержке украинского энергосектора. Информацию предоставил "Укринформ".

Блинкен рассказал, сколько денег собрали партнеры на восстановление энергетики Украины

Энтони Блинкен (фото из открытых источников)

Блинкен отметил, что страны G7 и их партнеры активно работают над мобилизацией ресурсов, чтобы помочь украинскому народу обеспечить энергетические потребности, а также гарантировать стабильную поставку электроэнергии. В частности, за последние два года было собрано более 4 миллиардов долларов, и эта сумма продолжает увеличиваться.

Государственный секретарь подчеркнул, что новые взносы были объявлены только за последний месяц со стороны Германии, Нидерландов и других стран. Также США значительно увеличили свою финансовую поддержку. В июне вице-президент Камала Гаррис сообщила о предоставлении 500 миллионов долларов, а в прошлом месяце США прибавили еще 300 миллионов долларов, доведя общую сумму помощи в этой сфере до 1,8 миллиарда долларов.

Блинкен подчеркнул, что эти финансовые ресурсы должны быть направлены на конкретные потребности, чтобы помочь Украине пережить будущую зиму, которая будет сложной из-за постоянных российских ударов по энергетической инфраструктуре.

В ходе министерского заседания в Нью-Йорке участники обсудили текущую ситуацию и планы по возобновлению энергосектора Украины в ближайшей перспективе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Блинкен ответил, есть ли у Польши возможность сбивать российские цели.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3908762-partneri-za-dva-roki-zibrali-ponad-4-milardi-na-vidnovlenna-energetiki-ukraini-blinken.html
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