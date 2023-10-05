Блинкен сделал новое заявление о $300 млрд замороженных российских активов: передадут ли их Украине

Соединенные Штаты вместе с европейскими партнерами знакомятся с правовыми основаниями использовать замороженные российские активы для восстановления Украины. Речь идет о 300 миллиардах долларов. Об этом сказал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, участвуя в дискуссии, состоявшейся в Университете Техаса в Остине.

Энтони Блинкен (фото из открытых источников)

"По моему мнению, если ты что-то сломал, то плати. И если россияне сломали, они должны за это заплатить. И один из способов это сделать – именно через эти активы. Мы должны убедиться, что для этого есть юридическая база. Как я и отметил, поскольку большинство этих активов – в Европе, европейцы также должны быть убеждены, что для этого существует юридическая основа", – заявил Блинкен.

Как утверждает госсекретарь Соединенных Штатов, если разрешить РФ продолжить то, что эта страна творит в Украине без наказаний, пойдет сигнал многим странам мира, которые намерены начать агрессию, потому что это тоже сойдет им с рук.

"Это открытие ящика Пандоры с конфликтами. Никому не будет хорошо в этом мире, мире конфликта и агрессии", — убежден Блинкен.

По словам госсекретаря США, в такой ситуации Соединенные Штаты неизменно будут вовлечены в конфликт, и это обойдется гораздо дороже, чем предоставление поддержки Украине.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Блинкен делал новое заявление о применении Украиной западного оружия. Украинские власти и ВСУ имеют право самостоятельно принимать решения, где и в каких обстоятельствах применять вооружение, переданное западными союзниками.

Он уточнил, что США не собираются "поощрять" нанесение ударов украинской армии по территории России и не поддерживают подобные атаки. При этом госсекретарь уточнил, что окончательное решение по осуществлению этих атак в любом случае остается за украинским руководством. Только украинские командиры, непосредственно принимающие важные решения на поле боя, лучше знаю, где и при каких обстоятельствах максимально эффективно применить то или иное оружие.

