logo

BTC/USD

26978.45

ETH/USD

1617.07

LTC/USD

64.23

USD/UAH

38.10

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Блинкен сделал новое заявление о борьбе с коррупцией в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Блинкен сделал новое заявление о борьбе с коррупцией в Украине

В Украине серьезно относятся к борьбе с коррупцией, заявил Блинкен

сегодня, 21:40
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти в Украине серьезно относятся к борьбе с коррупцией в стране. По его словам, это доказывают решение президента Зеленского. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного департамента США.

Блинкен сделал новое заявление о борьбе с коррупцией в Украине

Энтони Блинкен (фото из открытых источников)

Блинкен отвечая на вопрос о том, как правительство США может убедить Конгресс выделить для Украины еще 24 млрд долларов на фоне "увольнения руководства Минобороны Украины, судя по всему, из-за коррупции".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Сам факт того, что президент Зеленский принял меры по борьбе с коррупцией, свидетельствует о том, что к этому относятся со всей серьезностью. И они знают, что США и другие страны мира, поддерживающие Украину, хотят убедиться, что поддержка, которую они предоставляют, используется правильно", — подчеркнул Блинкен.

Также он отметил, что Америка создала в Украине группы на местах, проверяющих расходы выделенных денег.

Блинкен подчеркнул, что "конгрессмены, которые ездили в Украину, "очень поражены таким контролем и мерами и их эффективностью".

"Так что вопрос о том, все ли уволенные были уволены из-за коррупции, остается открытым. Я думаю, что в некоторых случаях есть и другие причины. Но для нас, для меня, тот факт, что Зеленский предпринимает решительные действия везде, где он что-то видит, есть доказательство того, что они относятся к этому серьезно, они хотят убедиться, что мы знаем, что они тратят наши деньги с умом", — добавил Блинкен.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Блинкен назвал цель США в Украине . Задача США не допустить, чтобы Россия добилась стратегического успеха в ее агрессии против Украины. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает пресс-служба Госдепа.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!