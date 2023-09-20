Блинкен сделал новое заявление о борьбе с коррупцией в Украине

Блинкен отвечая на вопрос о том, как правительство США может убедить Конгресс выделить для Украины еще 24 млрд долларов на фоне "увольнения руководства Минобороны Украины, судя по всему, из-за коррупции".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти в Украине серьезно относятся к борьбе с коррупцией в стране. По его словам, это доказывают решение президента Зеленского. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного департамента США.

"Сам факт того, что президент Зеленский принял меры по борьбе с коррупцией, свидетельствует о том, что к этому относятся со всей серьезностью. И они знают, что США и другие страны мира, поддерживающие Украину, хотят убедиться, что поддержка, которую они предоставляют, используется правильно", — подчеркнул Блинкен.

Также он отметил, что Америка создала в Украине группы на местах, проверяющих расходы выделенных денег.

Блинкен подчеркнул, что "конгрессмены, которые ездили в Украину, "очень поражены таким контролем и мерами и их эффективностью".

"Так что вопрос о том, все ли уволенные были уволены из-за коррупции, остается открытым. Я думаю, что в некоторых случаях есть и другие причины. Но для нас, для меня, тот факт, что Зеленский предпринимает решительные действия везде, где он что-то видит, есть доказательство того, что они относятся к этому серьезно, они хотят убедиться, что мы знаем, что они тратят наши деньги с умом", — добавил Блинкен.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Блинкен назвал цель США в Украине . Задача США не допустить, чтобы Россия добилась стратегического успеха в ее агрессии против Украины. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает пресс-служба Госдепа.