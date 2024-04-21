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Блинкен снова едет в Китай: СМИ узнали, что он будет говорить Си Цзиньпиню

Блинкен собирается нажать на Си Цзиньпина

21 апреля 2024, 17:59
Автор:
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Лиля Воробьева
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе собирается в Китай. Политик планирует обсудить несколько важных вопросов, в частности поддержку Пекином российских оккупантов в их войне против Украины. Об этом пишет CNN со ссылкой на собственный источник из Государственного департамента США.

Блинкен снова едет в Китай: СМИ узнали, что он будет говорить Си Цзиньпиню

Энтони Блинкен (фото из открытых источников)

Американский чиновник рассказал СМИ, что 24-26 апреля во время поездки в Китай Блинкен будет встречаться чиновниками правительства Шанхаи и Пекини.

"Три основные цели поездки в Китай. Во-первых, достичь прогресса по ключевым вопросам; во-вторых, четко и непосредственно выразить обеспокоенность по поводу двусторонних региональных и глобальных проблем; и в-третьих, обсудить ответственное управление конкуренцией", – говорится в сообщении .

Кроме того, говорится, что Блинкен планирует надавить на Си Цзиньпина относительно китайской поддержки российским оккупантам. Также он хочет обсудить нарушение прав человека в Китае, несправедливую экономическую и торговую практику, ситуацию на Ближнем Востоке, ведь Китай оказывает влияние на Иран.

"И, конечно, госсекретарь обсудит вызовы в Индо-Тихоокеанском регионе, включая провокации КНР в Южнокитайском море и угрожающую риторику и безрассудные действия Северной Кореи… Также госсекретарь подтвердит важность мира и стабильности по отношению к Тайваню", — добавил чиновник.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Блинкен назвал страну , благодаря которой Путин может продолжать войну против Украины. Государственный секретарь США Энтони Блинкен подверг критике Китай за поддержку оборонной промышленности России, заявив, что официальный Пекин является основным поставщиком критически важных компонентов для захватнической войны, которую РФ ведет против Украины.



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