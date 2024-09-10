Блинкен во время визита в Украину сообщит о важном решении, что приблизит поражение России

Во время визита в Киев 11 сентября государственный секретарь США Энтони Блинкен планирует объявить о предоставлении разрешения Вашингтона на использование украинскими силами американских дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России.

Энтони Блинкен (фото из открытых источников)

Об этом сообщает журналистка Axios Джулигрейс Бруфке, ссылаясь на заявление главы Комитета иностранных дел Палаты представителей США Майкла Маккола.

Маккол сказал, что недавно разговаривал с Блинкеном, и во время этой беседы государственный секретарь подтвердил, что вместе со своим британским коллегой они направляются в Киев для объявления этой новости.

"Я разговаривал с Блинкеном два дня назад, и он едет со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы по существу сказать им (украинцам – ред.), что они позволят [ударить по России с помощью ATACMS]", — цитирует Бруфке слова Макколой.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Блинкен сказал, когда иранские ракеты улетят на Украину и сообщил об экстренном визите в Киев. The Washington Post сообщило, что Иран отправил в Россию баллистические ракеты малой дальности, об этом, в частности, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. При этом он пригрозил Ирану санкциями за такой шаг, который еще глубже втягивает Тегеран в российско-украинский конфликт.

Блинкен сказал, что новые санкции будут объявлены позже во вторник, включая меры против Iran Air.





При этом он добавил, что Россия сейчас получила поставки этих ракет. Он добавил, что Россия, вероятно, использует поставки в течение нескольких недель. Издание подчеркивает, что иранское оружие укрепляет арсенал оружия Москвы в ключевой момент его тяжелой войны с Украиной, когда Киев наступает на Россию, но сталкивается с неудачами на востоке. В связи с тем, что украинцы требуют расширения помощи США в области вооружения, Блинкен сказал, что посетит Киев в среду для консультаций с его руководством.