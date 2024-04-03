Блинкен заявил, что американских военных в Украине не будет. Чего боится Вашингтон

Действующая администрация исключает любую возможность развертывания войск Соединенных Штатов на территории Украины, заявил Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен

"Политика президента Байдена четкая. Американских войск на украинской земле не будет"

, – заявил госсекретарь.

Кроме того, он объяснил, почему Вашингтон не поддерживает отправку американских войск в Украину. По его словам, такое решение могло бы приблизить Соединенные Штаты к прямому конфликту с Российской Федерацией. Как добавил Блинкен, в Белом доме хотят избежать этого.

"Это не в наших интересах и не в интересах членов Альянса"

, – подчеркнул Блинкен.

Кроме того, госсекретарь воздержался от ответа на вопрос о том, нужен ли консенсус со стороны НАТО, если отдельные страны решат отправить свои войска в Украину.

"Я воздержусь от гипотез на будущее, но наша политика очень четкая"

, – подчеркнул госсекретарь.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты не поддерживают удары, которые наносит Украина по российским территориям. Вероятно, речь идет о том, что Украина наносит удары по российским НПЗ. Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты якобы призвали Киев прекратить такие удары, так как они приводят к удорожанию нефтепродуктов, а также могут повлечь за собой обострение в войне.

Такую позицию США подвергли критике даже их извечные сторонники в Украине. По их словам, Украина имеет право наносить удары по тем объектам, которые работают на российскую армию. Вместе с тем, они призвали Соединенные Штаты наконец-то принять решение о выделение помощи Украине и добавили, что обеспечить безопасность стране сможет только ее членство в НАТО, а также военные ВСУ.