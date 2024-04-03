Блинкен заявил, что американских военных в Украине не будет. Чего боится Вашингтон

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Ткачик Олеся
Действующая администрация исключает любую возможность развертывания войск Соединенных Штатов на территории Украины, заявил Энтони Блинкен.
Энтони Блинкен
Кроме того, он объяснил, почему Вашингтон не поддерживает отправку американских войск в Украину. По его словам, такое решение могло бы приблизить Соединенные Штаты к прямому конфликту с Российской Федерацией. Как добавил Блинкен, в Белом доме хотят избежать этого.
Кроме того, госсекретарь воздержался от ответа на вопрос о том, нужен ли консенсус со стороны НАТО, если отдельные страны решат отправить свои войска в Украину.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты не поддерживают удары, которые наносит Украина по российским территориям. Вероятно, речь идет о том, что Украина наносит удары по российским НПЗ. Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты якобы призвали Киев прекратить такие удары, так как они приводят к удорожанию нефтепродуктов, а также могут повлечь за собой обострение в войне.
Такую позицию США подвергли критике даже их извечные сторонники в Украине. По их словам, Украина имеет право наносить удары по тем объектам, которые работают на российскую армию. Вместе с тем, они призвали Соединенные Штаты наконец-то принять решение о выделение помощи Украине и добавили, что обеспечить безопасность стране сможет только ее членство в НАТО, а также военные ВСУ.
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Ігор
сегодня, 17:11
Коли провокували розпалювали починали ... чим думали? Не вмієш їздити не починай руху! Діяли за принципом: почнемо їхати, а далі воно покаже. Очі бачили? Коли виїхали на автостраду, а по переду ще небезпечна зруйнована ділянка, збоку оползень та обвали - від переляку руками очі закрили. Тепер чекайте коли за кермо республіканці з Трампом візьмуться.