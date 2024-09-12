Блинкен заявил, что США собираются корректировать свою позицию по вооружению, которое дают Украине: что это значит

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Лиля Воробьева
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты и их партнеры должны адаптировать свои действия в соответствии с изменениями в стратегии России на поле боя в Украине. Об этом сообщает Associated Press (АР).
Энтони Блинкен (фото из открытых источников)
Во время своего визита в Киев Блинкен отметил, что изменения в действиях России на фронте требуют ответной реакции. Одной из основных причин визита было обсуждение с украинскими партнерами текущих потребностей Украины в условиях изменения обстановки на востоке страны и других регионах.
"Одна из целей моего вчерашнего визита в Киев была услышана от наших украинских партнеров, что, по их мнению, им нужно сейчас, чтобы справиться с текущим полем боя, в том числе на востоке Украины и в других частях страны", — сказал он.
Блинкен подчеркнул, что США готовы корректировать свою поддержку по мере того, как будут меняться обстоятельства, продолжая помогать Украине в ее борьбе против российской агрессии.
"Я могу сказать вам, что по мере того, как мы будем двигаться вперед, мы будем делать то же, что мы уже делали, то есть мы будем корректировать по мере необходимости... для того чтобы защитить себя от российской агрессии", — подчеркнул он.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему Зеленский остался недоволен встречей с Блинкеном и Лемми . Вся информация, опубликованная рядом СМИ о снятии запретов Великобританией и США на удары вглубь России, оказалась преждевременной. Ни госсекретарь США Энтони Блинкен, ни глава МИД Великобритании Дэвид Лемми не озвучили в Киеве на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским положительные новости.Авторы материала отмечают, что Блинкен, выступая вместе со своим коллегой Лемми, сказал, что два высших дипломата отвезут информацию, которую они собрали в украинской столице, обратно в Вашингтон, где президент США Джо Байден встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в пятницу.
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