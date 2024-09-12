Блинкен заявил, что США собираются корректировать свою позицию по вооружению, которое дают Украине: что это значит

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты и их партнеры должны адаптировать свои действия в соответствии с изменениями в стратегии России на поле боя в Украине. Об этом сообщает Associated Press (АР).

Энтони Блинкен (фото из открытых источников)

Во время своего визита в Киев Блинкен отметил, что изменения в действиях России на фронте требуют ответной реакции. Одной из основных причин визита было обсуждение с украинскими партнерами текущих потребностей Украины в условиях изменения обстановки на востоке страны и других регионах.

"Одна из целей моего вчерашнего визита в Киев была услышана от наших украинских партнеров, что, по их мнению, им нужно сейчас, чтобы справиться с текущим полем боя, в том числе на востоке Украины и в других частях страны", — сказал он.



Блинкен подчеркнул, что США готовы корректировать свою поддержку по мере того, как будут меняться обстоятельства, продолжая помогать Украине в ее борьбе против российской агрессии.