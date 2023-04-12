Блинкен заявил о готовности посетить Китай: что этому должно предшествовать

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отправится с визитом в Китай, как только для этого созреют подходящие условия. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на пресс-конференцию госсекретаря США Энтони Блинкена.

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

"Наши отношения с Китаем – это не новая "холодная" война, не трения, не напряженности. Что касается моего визита в Китай, когда созреют подходящие условия, я, конечно, буду с нетерпением ждать его", — заявил Госсекретарь США.

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При этом, по его словам, Соединенные Штаты считают важным продолжать искать пути укрепления отношения с Китаем. Он также подчеркнул, что отношения между Пекином и Вашингтоном одни из самых значимых, а также самых сложных.

"Что касается Китая, мы также готовы сотрудничать с ним там, где это отвечает нашим и его интересам, интересам всего мира, по ряду вопросов, которые мы обозначили как транснациональные проблемы, которые ни одна страна не сможет решить в одиночку. И это принесет пользу всем нам и всему миру, если мы найдем способы сотрудничать", — добавил Блинкен.

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