Блинкен жестко высказался о Китае: что заявил о поддержке России в войне

Госсекретарь США Энтони Блинкен подверг критике Китай за поставку товаров двойного назначения для оборонной промышленности России. Он подчеркнул, что это помогает стране-агрессору вести войну против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian".

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Саудовской Аравии, Блинкен подчеркнул, что китайцы не могут "иметь и то и другое", стремясь к прекращению конфликта и улучшению отношений между Китаем и Европой и одновременно поставляя России товары, которые являются "величайшим вызовом европейской безопасности со времен окончания холодной войны".

"Мы взаимодействовали с Китаем с самого начала российской агрессии против Украины и призвали его не предоставлять России оружие, которое подпитывало бы агрессию", — сказал госсекретарь США.

Он отметил, что, хотя Китай напрямую и не поставляет России оружие, ракеты и боеприпасы, как это делает Иран и Северная Корея. Однако, в то же время, Китай оказывает неоценимую поддержку российской оборонно-промышленной базе, которая помогает Москве справляться с огромным давлением, оказываемым из-за санкций, экспортного контроля и других мер.

Блинкен отметил, что РФ за последний год была способна производить военную технику и боеприпасы быстрее, чем когда-либо в своей современной истории.

"Как она смогла это сделать? Потому что она получает массовые поставки станков, микроэлектроники, оптики, в основном из Китая. Сейчас это товары двойного назначения, но мы очень ясно знаем, куда идет так много из них. И это создает две проблемы", — объяснил госсекретарь США.

Он подчеркнул, что именно это позволяет России продолжать агрессию против Украины и позволяет стране-агрессору восстановить оборонную промышленную базу, которая, вероятно, будет возвращена против стран Европы после того, как наше государство закончит свою войну.

"Итак, в то же время, когда Китай ищет лучшие отношения со странами Европы, он также подпитывает наибольший вызов европейской безопасности со времен окончания холодной войны", — сказал Блинкен.

Читайте также на портале "Комментарии" — Китай и Россия уходят в подполье: СМИ раскрыли детали.



