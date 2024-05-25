Боится ли Запад ядерных угроз Путина: в США дали исчерпывающий ответ

Россия могла получить предупреждение от США о возможности применения ядерного оружия в Украине, заявил экс-координатор департамента США по санкционной политике Дэниел Фрид.

РФ продолжает ядерный шантаж. Фото из открытых источников

По его мнению, российский диктатор Владимир Путин использует возможность ядерной эскалации, чтобы еще раз запугать США и Европу.

"Но не думаю, что у Путина что-то из этого получится. Осенью 2022 года Кремль также угрожал применением ядерного оружия. Думаю, что США тогда послали россиянам сигнал, что если они отважатся на этот шаг, со стороны Штатов будет быстрый и сокрушительный ответ. Я считаю, что США сказали россиянам, что в случае применения ядерного оружия против Украины, Штаты атакуют российские позиции внутри Украины. Конечно, это только мои предположения. Однако мы знаем, что россияне отступили. Они воспринимают это серьезно", — сказал Дэниел Фрид.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что точность некоторых западных ракет, переданных Украине, снизилась в 10 раз из-за работы российских РЭБов. Как пишет The Washington Post со ссылкой на конфиденциальные украинские оценки, после того, как уровень точности некоторых видов американского вооружения значительно снизился, Киев прекратил их использование. В частности, речь идет о вооружении, которое имеет спутниковое наведение – снаряды Excalibur и системы HIMARS.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин боится саммита мира, который в июне пройдет в Швейцарии. "Путин не просто хочет сорвать саммит мира и многое пытается для этого сделать. Он еще и боится того, что может дать саммит. Мир способен принудить Россию к миру и соблюдению норм международной безопасности", — заявил Владимир Зеленский.