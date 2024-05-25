logo

BTC/USD

69167.92

ETH/USD

3752.56

LTC/USD

84.90

USD/UAH

40.40

EUR/UAH

43.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Боится ли Запад ядерных угроз Путина: в США дали исчерпывающий ответ
commentss НОВОСТИ Все новости

Боится ли Запад ядерных угроз Путина: в США дали исчерпывающий ответ

У США есть чем ответить на ядерный шантаж России

сегодня, 21:58
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Россия могла получить предупреждение от США о возможности применения ядерного оружия в Украине, заявил экс-координатор департамента США по санкционной политике Дэниел Фрид.

Боится ли Запад ядерных угроз Путина: в США дали исчерпывающий ответ

РФ продолжает ядерный шантаж. Фото из открытых источников

По его мнению, российский диктатор Владимир Путин использует возможность ядерной эскалации, чтобы еще раз запугать США и Европу.

"Но не думаю, что у Путина что-то из этого получится. Осенью 2022 года Кремль также угрожал применением ядерного оружия. Думаю, что США тогда послали россиянам сигнал, что если они отважатся на этот шаг, со стороны Штатов будет быстрый и сокрушительный ответ. Я считаю, что США сказали россиянам, что в случае применения ядерного оружия против Украины, Штаты атакуют российские позиции внутри Украины. Конечно, это только мои предположения. Однако мы знаем, что россияне отступили. Они воспринимают это серьезно", — сказал Дэниел Фрид.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что точность некоторых западных ракет, переданных Украине, снизилась в 10 раз из-за работы российских РЭБов. Как пишет The Washington Post со ссылкой на конфиденциальные украинские оценки, после того, как уровень точности некоторых видов американского вооружения значительно снизился, Киев прекратил их использование. В частности, речь идет о вооружении, которое имеет спутниковое наведение – снаряды Excalibur и системы HIMARS.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин боится саммита мира, который в июне пройдет в Швейцарии. "Путин не просто хочет сорвать саммит мира и многое пытается для этого сделать. Он еще и боится того, что может дать саммит. Мир способен принудить Россию к миру и соблюдению норм международной безопасности", — заявил Владимир Зеленский.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gIgOUk5mcA8
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости