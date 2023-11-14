logo

BTC/USD

35551.75

ETH/USD

1981.28

LTC/USD

70.11

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

40.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Более 400 официальных лиц написали письмо Байдену: что требуют
commentss НОВОСТИ Все новости

Более 400 официальных лиц написали письмо Байдену: что требуют

В письме Байдену речь идет о событиях на Ближнем Востоке.

14 ноября 2023, 22:50
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Более 400 американских чиновников и сотрудников, занимающих должности в почти 40 правительственных учреждениях, сегодня, 14 ноября, адресовали письмо американскому президенту Байдену, таким образом выступая против того, что он поддерживает Израиль в войне в секторе Газа.

Более 400 официальных лиц написали письмо Байдену: что требуют

Джо Байден (фото из открытых источников)

Об этом информирует The New York Time.


В послании политические назначенцы призывают Соединенные Штаты добиться немедленной остановки огня в Газе и повлиять на власти Израиля пропустить гуманитарную помощь на эту территорию.

"Это последнее из нескольких писем-протестов от официальных лиц администрации Байдена, включая три внутренние записки госсекретаря Энтони Дж. Блинкена, подписанные десятками сотрудников Госдепартамента, а также открытое письмо, подписанное более 1000 сотрудниками Агентства США. — для международного развития", идется в публикации.

Авторы письма, отправленного во вторник американскому президенту, выступают анонимно, объясняют в письме USAID, по причине "беспокойства о нашей личной безопасности и риске потенциальной потери работы". Все чиновники, поставившие подписи под телеграммами Госдепартамента, должны были сообщить свои имена, но они не были обнародованы.

Хотя представители администрации Байдена начали выражать беспокойство из-за большого количества погибших палестинцев, обращаясь к Израилю проявить сдержанность, это не успокаивает многих в американском правительстве.

"Мы призываем президента Байдена срочно требовать прекращения огня; и призвать к деэскалации текущего конфликта путем обеспечения немедленного освобождения израильских заложников и произвольно задержанных палестинцев; восстановление водоснабжения, топлива, электроэнергии и других основных услуг; и поступление адекватной гуманитарной помощи в сектор Газа", — в тексте письмо.

Два политических назначенца, которые помогли организовывать письмо лидеру США, рассказали, что подавляющее большинство подписантов – это политические назначенцы разных конфессий, работающих в правительстве, от Совета национальной безопасности до ФБР. и Министерство юстиции.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Байдена намекнули, что встреча с Си Цзиньпином поможет избежать большого конфликта.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nytimes.com/2023/11/14/us/politics/israel-biden-letter-gaza-cease-fire.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!