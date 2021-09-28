Большинство американцев не доверяют информации Байдена о COVID-19

Согласно последним опросам по индексу коронавируса жители США не доверяют президенту Джо Байдена, когда речь идет о COVID-19. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на данные опроса, проведенного совместно с компанией Ipsos.

Байден, фото с открытых источников

Последние выводы указывают на то, что 45% опрошенных говорят, что они доверяют Байдена много или достаточно, чтобы придать им точную информацию о вирусе и пандемии, тогда как 53% сказали, что доверяют ему мало или вообще не доверяют. недомогания больше, чем на страх.

Две трети респондентов сказали, что любой привитый американец, который хочет получить бустер, должен иметь возможность получить его — не только пожилые люди или люди, которым грозит тяжелая болезнь.

Штамм-Дельта и другие вопросы действительно взорвали представление общественности о том, насколько они могут доверять заверениям Байдена по сдерживанию пандемии. Люди адаптировались. У них есть меры противодействия, которым они доверяют.

В последнем опросе 81% демократов, 42% независимых и 11% республиканцев говорят, что доверяют Байдена по COVID. 68% опрошенных родителей сказали, что в этом году они видят небольшой риск или вовсе не рискуют, по сравнению с 51%, когда мы задавали этот вопрос в октябре прошлого года. Шесть из десяти взрослых видят небольшой риск обмана или лечения в своей общине или вообще не видят это 15-бальный скачок по сравнению с октябрем прошлого года.

Также ранее издание "Комментарии" писало — Виктор Ляшко назвал области, которые в шаге от "красной" зоны. Как и в прошлом году обострение коронавируса в Украине наступает с Запада .



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