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Большинство избирателей США не голосовали за Дональда Трампа

Несмотря на то, что Дональд Трамп не получил более 50% голосов, он все равно станет президентом США.

22 ноября 2024, 17:25 comments1020
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Slava Kot

Результаты президентских выборов в США 2024 года демонстрируют важность системы выборщиков, ведь победа в голосовании в целом по стране не гарантирует избрание президентом. Дональд Трамп получил убедительную поддержку выборщиков, несмотря на то, что за него проголосовали менее 50% избирателей.

Большинство избирателей США не голосовали за Дональда Трампа

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Согласно подсчетам The Cook Report, в целом на выборах в США было отдано более 153 миллионов голосов:

  • Дональд Трамп: 76,464,848 голосов (49,97%)
  • Камала Харрис: 73,794,005 голосов (48,23%)
  • Джил Стайн: 775,186 голосов (0,50%)
  • Роберт Ф. Кеннеди мл.: 748,235 голосов (0,49%)

Трамп не смог преодолеть 50-процентный рубеж, однако благодаря системе выборщиков одержал убедительную победу: 312 избирателей против 226 у Камалы Харрис.

Выборы президента США решаются на уровне штатов, где голоса избирателей превращаются в голоса выборщиков. Кандидат, получающий большинство в штате, получает все его голоса избирателей, за исключением Небраски и Мена, где действует пропорциональная система.

Такая система позволяет кандидату стать президентом даже без большинства голосов по стране. К примеру, в 2016 году Трамп набрал лишь 46,1% голосов, что было меньше, чем у Хиллари Клинтон с 48,1%. Несмотря на это, он одержал победу благодаря выборщикам. Такая система выборов в США значительно отличается от выборов в Украине или в других странах, где для победы нужно обязательно получить более 50% одобрения голосов избирателей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о пяти важнейших обещаниях Трампа на выборах. Одно касается Украины.

Также "Комментарии" писали об удивительной тенденции после выборов в США. Американцы массово начали покупать один товар.



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