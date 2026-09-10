Болтон раскритиковал переговоры Трампа и сделал тревожный прогноз по Украине

Бывший советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон выступил с жесткой оценкой дипломатических усилий администрации Дональда Трампа по завершению войны в Украине. В статье для The Washington Post он предупредил, что сами по себе переговоры далеко не всегда приближают стороны к миру.

Джон Болтон. Фото: из открытых источников

По мнению Болтона, пассивная дипломатия способна даже ухудшить положение. Он обратил внимание на недавние поездки Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев, предположив, что эти контакты скорее свидетельствуют о стремлении Вашингтона любой ценой добиться результата.

Болтон также указал на политические процессы в Европе. В частности, он связал победу "Альтернативы для Германии" на выборах в Саксонии-Анхальт с возможными изменениями настроений внутри Германии. По его оценке, усиление партий, выступающих против поддержки Украины, потенциально способно повлиять на европейскую политику.

Особое внимание бывший советник уделил позиции Кремля. По его мнению, публичные заявления Трампа о том, что Владимир Путин не собирается атаковать НАТО, могут укреплять уверенность российского лидера в собственном влиянии на Вашингтон.

Болтон считает, что ситуация осложняется усилением гибридных угроз в Европе и продолжением атак на инфраструктуру. На этом фоне он призвал НАТО ускорить военную помощь Украине, утверждая, что именно усиление украинской обороны способно повысить цену дальнейшей войны для Москвы.

В итоге Болтон пришел к пессимистичному выводу: без более решительной позиции США и европейских стран дипломатические контакты рискуют остаться лишь политическим процессом без реального выхода на устойчивое прекращение войны.

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