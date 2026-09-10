Болтон розкритикував переговори Трампа і зробив тривожний прогноз щодо України

Колишній радник із національної безпеки президента США Джон Болтон виступив із жорсткою оцінкою дипломатичних зусиль адміністрації Дональда Трампа після завершення війни в Україні. У статті для The Washington Post він попередив, що самі собою переговори далеко не завжди наближають сторони до світу.

Джон Болтон. Фото: з відкритих джерел

На думку Болтона, пасивна дипломатія здатна навіть погіршити становище. Він звернув увагу на недавні поїздки Стіва Уіткоффа та Джареда Кушнера до Москви та Києва, припустивши, що ці контакти швидше свідчать про прагнення Вашингтона за всяку ціну досягти результату.

Болтон також вказав на політичні процеси у Європі. Зокрема, він пов'язав перемогу "Альтернативи для Німеччини" на виборах у Саксонії-Анхальт із можливими змінами настроїв усередині Німеччини. За його оцінкою, посилення партій, які виступають проти підтримки України, потенційно здатне вплинути на європейську політику.

Особливу увагу приділив колишній радник позиції Кремля. На його думку, публічні заяви Трампа про те, що Володимир Путін не має наміру атакувати НАТО, можуть зміцнювати впевненість російського лідера у власному впливі на Вашингтон.

Болтон вважає, що ситуація ускладнюється посиленням гібридних загроз у Європі та продовженням атак на інфраструктуру. На цьому фоні він закликав НАТО прискорити військову допомогу Україні, стверджуючи, що саме посилення української оборони здатне підвищити ціну подальшої війни для Москви.

У результаті Болтон дійшов песимістичного висновку: без більш рішучої позиції навіть європейських країн дипломатичні контакти ризикують залишитися лише політичним процесом без реального виходу стійке припинення війни.

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