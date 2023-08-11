Бомба замедленного действия: Байден сделал новое заявление о Китае

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент США Джо Байден назвал Китай "бомбой замедленного действия" из-за экономических проблем страны. Как передает портал "Комментарии", слова главы Белого дома во время мероприятия по политическому сбору средств в штате Юта цитирует информационное агентство "Reuters".
Джо Байден. Фото: из открытых источников
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Президент США считает, что сейчас "Китай в беде", но он не желает создавать дополнительные сложности для китайцев, а, наоборот, стремится к рациональному отношению с этой страной.
Издание пишет, что высказывания президента США напоминают его слова на другом мероприятии по сбору средств в июне, когда он назвал президента Си Цзиньпина "диктатором". Такой комментарий появились вскоре после того, как Государственный секретарь США Энтони Блинкен завершил визит в Китай, направленный на стабилизацию отношений, которые Пекин назвал самой низкой точкой со времени установления официальных связей в 1979 году.
Тогда официальный Пекин назвал эти слова провокацией.
Reuters уточняет, что потребительский сектор Китая впал в дефляцию, а отпускные цены в июле продолжили снижение.
Китай может вступить в эру значительно более медленного экономического роста со стагнацией потребительских цен и заработных плат, что контрастирует с инфляцией в других странах мира.
Читайте также на портале "Комментарии" — какую игру ведет Китай с Россией – что сдерживает Запад от более мощной поддержки Украины.
Обсуждения
Новости