Бомба замедленного действия: Байден сделал новое заявление о Китае

Президент США Джо Байден назвал Китай "бомбой замедленного действия" из-за экономических проблем страны. Как передает портал "Комментарии", слова главы Белого дома во время мероприятия по политическому сбору средств в штате Юта цитирует информационное агентство "Reuters".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

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"У них есть некоторые проблемы. Это нехорошо, потому что, когда у плохих людей есть проблемы, они делают плохие вещи", – высказался Джо Байден.

Президент США считает, что сейчас "Китай в беде", но он не желает создавать дополнительные сложности для китайцев, а, наоборот, стремится к рациональному отношению с этой страной.

Издание пишет, что высказывания президента США напоминают его слова на другом мероприятии по сбору средств в июне, когда он назвал президента Си Цзиньпина "диктатором". Такой комментарий появились вскоре после того, как Государственный секретарь США Энтони Блинкен завершил визит в Китай, направленный на стабилизацию отношений, которые Пекин назвал самой низкой точкой со времени установления официальных связей в 1979 году.

Тогда официальный Пекин назвал эти слова провокацией.

Reuters уточняет, что потребительский сектор Китая впал в дефляцию, а отпускные цены в июле продолжили снижение.

Китай может вступить в эру значительно более медленного экономического роста со стагнацией потребительских цен и заработных плат, что контрастирует с инфляцией в других странах мира.



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