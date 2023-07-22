Какую игру ведет Китай с Россией – что сдерживает Запад от более мощной поддержки Украины

Спустя почти полтора года полномасштабной российско-украинской войны Китайская Народная Республика (КНР) продолжает играть в нейтральность. И даже недавний российский ракетный удар по Одессе, в ходе которого пострадало, в том числе, генеральное консульство Китая, не особо изменил позицию Пекина. Как и выход РФ из зерновой сделки, который в пятницу, 21 июля, обсуждался на заседании Совбеза ООН. В ходе своего выступления заместитель посла Китая в ООН Дай Бинг лишь дежурно призвал стороны "идти навстречу друг другу", напомнив о требованиях РФ для возобновления действия данного соглашения. Тем временем советник президента Франции Эммануэль Бонн заявил, что Запад имеет ряд доказательств, подтверждающих, что Китай передает России определенную помощь (технологии двойного назначения и нелетальную военную помощь, такую как шлемы и броня) для войны против Украины. О чем говорят китайские игры вокруг российско-украинской войны? Изменилось ли что-то за последние год-полтора? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Китай, пользуясь войной, делает всё, чтобы усилить свое присутствие и контроль над российским рынком

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса поделился таким комментарием:

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"Отношения Китая и России, спустя почти полтора года широкомасштабной российско-украинской войны, не изменились. Как у них было ситуативное партнерство на взаимовыгодной идеологической основе – так и осталось".

По словам эксперта, Китай, пользуясь войной, делает всё, чтобы усилить свое присутствие и контроль над российским рынком. А Россия делает всё, чтобы Китай оставался ее политико-идеологическим партнером, через которого можно диверсифицировать свою внешнюю политику – политически, экономически, энергетически.

"Никаких резких поворотов в этих отношениях нет", – констатирует Илия Куса.

Значимость КНР продолжает нарастать

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко отмечает что Китай, в отличие от тех же Ирана, Северной Кореи, которые помогают РФ в производстве или поставках продукции, используемой в войне (не особо скрывая такого рода поддержку), более осторожен. И вряд ли пойдет на прямую военную поддержку страны-агрессора.

"Китаю важен мировой рынок и сохранение производства, а тут многое завязано на Запад, – поясняет эксперт. – При этом, значимость КНР нарастает. Недаром в США и не только подчеркивают, что, если РФ получится одолеть Украину, это станет сигналом для Китая – идти на Тайвань. Он же для американцев сейчас – главный соперник по многим параметрам, в том числе в космосе".

Для США основной противник – именно Китай, акцентирует Екатерина Одарченко. И в некоторых кругах идет опасный разговор в стиле – если Россия сейчас проиграет и начнется ее распад в том или ином виде, от этого выиграет именно Китай. Он получит больше влияния и в той России, какой она будет после войны, и в Центральной Азии. А это, к сожалению, сдерживает более мощную поддержку нашей стране со стороны тех же Штатов, констатирует эксперт. И на этих западных страхах играют как россияне, так и китайцы, считает она.

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