Брат Маска раскритиковал Трампа из-за пошлин: дал прогноз на тяжелое будущее для американцев

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Slava Kot
Младший брат Илона Маска Кимбал Маск высказался по поводу тарифной политики президента США Дональда Трампа. По его словам, новые пошлины администрации Трампа приведут к высоким ценам и меньшей покупательной способности американцев.
Кимбал Маск. Фото из открытых источников
Кимбал Маск на платформе X подверг критике Дональда Трампа. По его словам, новые пошлины приведут к тому, что Трамп станет президентом, введшим самый высокий налог для американцев за последние несколько поколений.
По его словам, это создаст цикл, когда пошлины Трампа снизят потребительство американцев, что уменьшит количество рабочих мест и снова негативно повлияет на потребление и рынок труда.
Кимбал Маск – канадско-американский предприниматель, ресторатор и филантроп. Он младший брат Илона Маска и член совета директоров компаний Tesla и SpaceX. Кимбал также соучредителем Square Roots – сельскохозяйственная компания, использующая контейнеры для выращивания продуктов в городах.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маск начал критиковать политику Трампа по тарифам для Европы.
Также "Комментарии" писали, что Илон Маск сделал предупреждение об импичменте Трампа.
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