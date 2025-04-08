Брат Маска раскритиковал Трампа из-за пошлин: дал прогноз на тяжелое будущее для американцев

Младший брат Илона Маска Кимбал Маск высказался по поводу тарифной политики президента США Дональда Трампа. По его словам, новые пошлины администрации Трампа приведут к высоким ценам и меньшей покупательной способности американцев.

Кимбал Маск. Фото из открытых источников

Кимбал Маск на платформе X подверг критике Дональда Трампа. По его словам, новые пошлины приведут к тому, что Трамп станет президентом, введшим самый высокий налог для американцев за последние несколько поколений.

"Даже если ему удастся создать рабочие места из-за тарифного налога, цены останутся высокими, а налог на потребление будет оставаться формой более высоких цен, потому что мы просто не умеем делать все", — пишет брат Маска.

По его словам, это создаст цикл, когда пошлины Трампа снизят потребительство американцев, что уменьшит количество рабочих мест и снова негативно повлияет на потребление и рынок труда.

"Америка имеет невероятные силы. Мы должны играть в пользу этих сильных сторон, а не быть вынужденными играть в пользу наших слабостей. То же самое с остальным миром", — считает Кимбал Маск.

Кимбал Маск – канадско-американский предприниматель, ресторатор и филантроп. Он младший брат Илона Маска и член совета директоров компаний Tesla и SpaceX. Кимбал также соучредителем Square Roots – сельскохозяйственная компания, использующая контейнеры для выращивания продуктов в городах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маск начал критиковать политику Трампа по тарифам для Европы.

Также "Комментарии" писали, что Илон Маск сделал предупреждение об импичменте Трампа.