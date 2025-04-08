logo

BTC/USD

79367.48

ETH/USD

1577.12

LTC/USD

71.49

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

45.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Брат Маска раскритиковал Трампа из-за пошлин: дал прогноз на тяжелое будущее для американцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Брат Маска раскритиковал Трампа из-за пошлин: дал прогноз на тяжелое будущее для американцев

Кимбал Маск считает, что тарифы Трампа снизят количество рабочих мест и потребительство в США.

сегодня, 08:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Младший брат Илона Маска Кимбал Маск высказался по поводу тарифной политики президента США Дональда Трампа. По его словам, новые пошлины администрации Трампа приведут к высоким ценам и меньшей покупательной способности американцев.

Брат Маска раскритиковал Трампа из-за пошлин: дал прогноз на тяжелое будущее для американцев

Кимбал Маск. Фото из открытых источников

Кимбал Маск на платформе X подверг критике Дональда Трампа. По его словам, новые пошлины приведут к тому, что Трамп станет президентом, введшим самый высокий налог для американцев за последние несколько поколений.

"Даже если ему удастся создать рабочие места из-за тарифного налога, цены останутся высокими, а налог на потребление будет оставаться формой более высоких цен, потому что мы просто не умеем делать все", — пишет брат Маска.

По его словам, это создаст цикл, когда пошлины Трампа снизят потребительство американцев, что уменьшит количество рабочих мест и снова негативно повлияет на потребление и рынок труда.

"Америка имеет невероятные силы. Мы должны играть в пользу этих сильных сторон, а не быть вынужденными играть в пользу наших слабостей. То же самое с остальным миром", — считает Кимбал Маск.

Кимбал Маск – канадско-американский предприниматель, ресторатор и филантроп. Он младший брат Илона Маска и член совета директоров компаний Tesla и SpaceX. Кимбал также соучредителем Square Roots – сельскохозяйственная компания, использующая контейнеры для выращивания продуктов в городах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маск начал критиковать политику Трампа по тарифам для Европы.

Также "Комментарии" писали, что Илон Маск сделал предупреждение об импичменте Трампа.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/kimbal/status/1909287996571935090
Теги:

Новости

Все новости