Будет ли Трамп участвовать в выборах. Верховный суд США поставил точку в этом вопросе

Верховный суд США принял решение разрешить Дональду Трампу принимать участие в гонке на пост президента США. Он будет восстановлен в бюллетенях.

Дональд Трамп

Все 9 судей согласились с тем, что Верховный суд Колорадо не имел права запрещать Трампу появляться в бюллетенях во время внутрипартийных голосований. Кроме того, судом было подчеркнуто, что у штатов нет права запрещать вносить фамилии кандидатов в избирательные бюллетени, основываясь на пункте 3 14 поправки в Конституцию США. Как подчеркнули судьи, такое право имеет только Конгресс США.

"Поскольку Конституция возлагает ответственность за соблюдение раздела 3 по всем федеральным должностным лицам и кандидатам на Конгресс, а не на штаты, мы отменяем это решение"

, – указано в постановлении.

Кроме того, в Верховном суде подчеркнули, что решение отдельных чиновников по поводу того, кто может появиться в бюллетенях для голосования, может привести к тому, что выборы превратятся в хаос.

При этом известно, что 14 поправка Конституции Соединенных Штатов запрещает избираться на должности тем, кто так или иначе был причастен к "восстанию или мятежу". Верховный суд Колорадо считал, что Дональд Трамп подпадает под этот пункт из-за якобы подстрекательства своих сторонников к нападению на Капитолий в январе 2021 года.

Дональд Трамп уже отреагировал на решение Верховного суда в своей сети и подчеркнул, что оно стало большой победой для Америки.

Вместе с тем, как отметил нардеп Ярослав Железняк, чуда не произошло и Верховный суд таки оставил Трампа в бюллетенях.

Напомним, именно Трамп — фаворит от Республиканской партии на президентских выборах в США. У него есть одна соперница – Никки Гейли, однако она имеет гораздо более слабые позиции, чем Трамп.

Портал "Комментарии" рассказывал, что кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил с речью , в которой заявил, что его победа на президентских выборах станет "днем освобождения" для его сторонников.



