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Будет ли Трамп участвовать в выборах. Верховный суд США поставил точку в этом вопросе

Верховный суд США единогласно отклонил попытки штата Колорадо исключить Дональда Трампа из избирательных бюллетеней на пост президента США, сообщает Sky News. Сам Трамп такое решение уже назвал большой победой для Америки

сегодня, 18:22
Автор:
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Ткачик Олеся
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Верховный суд США принял решение разрешить Дональду Трампу принимать участие в гонке на пост президента США. Он будет восстановлен в бюллетенях.

Будет ли Трамп участвовать в выборах. Верховный суд США поставил точку в этом вопросе

Дональд Трамп

Все 9 судей согласились с тем, что Верховный суд Колорадо не имел права запрещать Трампу появляться в бюллетенях во время внутрипартийных голосований. Кроме того, судом было подчеркнуто, что у штатов нет права запрещать вносить фамилии кандидатов в избирательные бюллетени, основываясь на пункте 3 14 поправки в Конституцию США. Как подчеркнули судьи, такое право имеет только Конгресс США.

"Поскольку Конституция возлагает ответственность за соблюдение раздела 3 по всем федеральным должностным лицам и кандидатам на Конгресс, а не на штаты, мы отменяем это решение"
, – указано в постановлении.

Кроме того, в Верховном суде подчеркнули, что решение отдельных чиновников по поводу того, кто может появиться в бюллетенях для голосования, может привести к тому, что выборы превратятся в хаос.

При этом известно, что 14 поправка Конституции Соединенных Штатов запрещает избираться на должности тем, кто так или иначе был причастен к "восстанию или мятежу". Верховный суд Колорадо считал, что Дональд Трамп подпадает под этот пункт из-за якобы подстрекательства своих сторонников к нападению на Капитолий в январе 2021 года.

Дональд Трамп уже отреагировал на решение Верховного суда в своей сети и подчеркнул, что оно стало большой победой для Америки.

Вместе с тем, как отметил нардеп Ярослав Железняк, чуда не произошло и Верховный суд таки оставил Трампа в бюллетенях.

Напомним, именно Трамп — фаворит от Республиканской партии на президентских выборах в США. У него есть одна соперница – Никки Гейли, однако она имеет гораздо более слабые позиции, чем Трамп.

Портал "Комментарии" рассказывал, что кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил с речью , в которой заявил, что его победа на президентских выборах станет "днем освобождения" для его сторонников.




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Источник: https://news.sky.com/story/donald-trump-restored-to-colorado-ballot-after-supreme-court-rejects-he-was-accountable-for-capitol-riots-13087233
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сегодня, 18:34

Як тільки не намагався друг юдейських фашистів - маразм Байден, ставити палки в колеса прогресивному - не вийшло. Світ все більше до порятунку від нацизма і геноциду божих!


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