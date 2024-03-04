Будет ли Трамп участвовать в выборах. Верховный суд США поставил точку в этом вопросе

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Ткачик Олеся
Верховный суд США принял решение разрешить Дональду Трампу принимать участие в гонке на пост президента США. Он будет восстановлен в бюллетенях.
Дональд Трамп
Все 9 судей согласились с тем, что Верховный суд Колорадо не имел права запрещать Трампу появляться в бюллетенях во время внутрипартийных голосований. Кроме того, судом было подчеркнуто, что у штатов нет права запрещать вносить фамилии кандидатов в избирательные бюллетени, основываясь на пункте 3 14 поправки в Конституцию США. Как подчеркнули судьи, такое право имеет только Конгресс США.
Кроме того, в Верховном суде подчеркнули, что решение отдельных чиновников по поводу того, кто может появиться в бюллетенях для голосования, может привести к тому, что выборы превратятся в хаос.
При этом известно, что 14 поправка Конституции Соединенных Штатов запрещает избираться на должности тем, кто так или иначе был причастен к "восстанию или мятежу". Верховный суд Колорадо считал, что Дональд Трамп подпадает под этот пункт из-за якобы подстрекательства своих сторонников к нападению на Капитолий в январе 2021 года.
Дональд Трамп уже отреагировал на решение Верховного суда в своей сети и подчеркнул, что оно стало большой победой для Америки.
Вместе с тем, как отметил нардеп Ярослав Железняк, чуда не произошло и Верховный суд таки оставил Трампа в бюллетенях.
Напомним, именно Трамп — фаворит от Республиканской партии на президентских выборах в США. У него есть одна соперница – Никки Гейли, однако она имеет гораздо более слабые позиции, чем Трамп.
Портал "Комментарии" рассказывал, что кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил с речью , в которой заявил, что его победа на президентских выборах станет "днем освобождения" для его сторонников.
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Як тільки не намагався друг юдейських фашистів - маразм Байден, ставити палки в колеса прогресивному - не вийшло. Світ все більше до порятунку від нацизма і геноциду божих!