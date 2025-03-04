Будет неожиданный эффект от остановки помощи США: генерал США удивил прогнозом

Замораживание помощи США Украине может иметь неприятные последствия для России. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес, пишет "Newsweek".

Бен Ходжес. Фото: из открытых источников

Генерал отметил, война продолжает сулить "большие неприятности" для Москвы независимо от того, получит ли Украина какую-либо военную помощь от США. При этом ее заморозка может даже "ужалить" Россию на поле боя в долгосрочной перспективе.

"Россия на самом деле в большой беде… Предпосылка, которую использует администрация, когда говорит: "Украина, у тебя нет карт", — это просто неправда. У россиян большие проблемы. Украинцы остановили их, хотя мы даже не взяли на себя обязательств помочь им победить", – считает генерал.

Ходжес предположил, что прекращение помощи США Украине вдохновит европейских союзников Киева компенсировать разницу. Он признал, что это "будет плохо для украинцев" и для Европы "на какое-то время". Однако, в итоге, по его мнению, США пожалеют, что бросили Украину.

"Итак, представьте, если более 20 европейских стран наконец-то заново обнаружат свою стратегическую основу и начнут объединять свои невероятные промышленные мощности, которые затмевают то, что есть у России. Мы пожалеем, что они объединились и сделали это без нас и вопреки нам. И мы потеряем огромное количество влияния", — заявил Ходжес.

Также издание "Комментарии" сообщало – Белый дом принял решение остановить военную помощь Украине, поскольку администрация Дональда Трампа хочет получить от президента Украины Владимира Зеленского извинения после пятничной ссоры с Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Об этом пишет CNN.



