Будет неожиданный эффект от остановки помощи США: генерал США удивил прогнозом

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Кравцев Сергей
Замораживание помощи США Украине может иметь неприятные последствия для России. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес, пишет "Newsweek".
Бен Ходжес. Фото: из открытых источников
Генерал отметил, война продолжает сулить "большие неприятности" для Москвы независимо от того, получит ли Украина какую-либо военную помощь от США. При этом ее заморозка может даже "ужалить" Россию на поле боя в долгосрочной перспективе.
Ходжес предположил, что прекращение помощи США Украине вдохновит европейских союзников Киева компенсировать разницу. Он признал, что это "будет плохо для украинцев" и для Европы "на какое-то время". Однако, в итоге, по его мнению, США пожалеют, что бросили Украину.
Также издание "Комментарии" сообщало – Белый дом принял решение остановить военную помощь Украине, поскольку администрация Дональда Трампа хочет получить от президента Украины Владимира Зеленского извинения после пятничной ссоры с Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Об этом пишет CNN.
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