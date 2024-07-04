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Будет принято в течение 48 часов: какое важное решение должен принять Байден

В ближайшие двое суток Байден должен принять окончательное решение по поводу того будет ли он переизбираться на пост президента США

сегодня, 21:07
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщил американский телеканал CNN, в ближайшие 48 часов президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен принять окончательное решение относительно своей дальнейшей политической карьеры, в частности речь идет о переизбрании его на пост президента.

Будет принято в течение 48 часов: какое важное решение должен принять Байден

Джо Байден

По информации американских журналистов, по случаю отмечаемого сегодня национального праздника Дня независимости, Байден собрал в Белом доме всех членов своей семьи. Журналисты утверждают, что именно они оказывают решающее влияние на принятие решения о продолжении или прекращении президентской гонки после провала Байдена на дебатах с Дональдом Трампом.

Ожидается, что 5 июля Байден даст большое интервью телеканалу ABC News. Журналисты отмечают, что президенту придется выявить незаурядные политические способности, чтобы исправить весь негатив и провалы, которые были допущены во время дебатов с Трампом.

Как подчеркивает CNN, каждое публичное выступление президента Байдена будет теперь анализироваться на любые ошибки или признаки слабости.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал", что между Дональдом Трампом и Джо Байденом состоялись дебаты. Эксперты назвали этот процесс — депрессивным зрелищем . Трамп выходил из себя, кричал иногда, молол часто чушь и очень много врал, даже для него много. А дядя Джо говорил иногда не в тему, иногда переключался с темы на тему, слишком часто не заканчивал предложения, был непоследовательным и даже визуально уставшим.

Если демократы решат заменить Джо Байдена, то, вероятно, новым кандидатом в президенты станет губернатор Калифорнии.




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Источник: https://edition.cnn.com/2024/07/04/politics/biden-rising-tide-pressure-reelection-bid-analysis/index.html
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