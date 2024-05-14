Будет сильный и четкий сигнал: Reuters узнало цель внезапного визита Блинкена в Киев

Сегодня утром государственный секретарь США Энтони Блинкен поездом прибыл в Киев. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

Авторы материала обращают внимание, что приезда Энтони Блинкена в столицу Украины стал первым после того, как в прошлом месяце Конгресс принял долгожданный пакет военной помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов. Цель поездки – продемонстрировать солидарность США с Украиной, которая пытается отразить массированные российские бомбардировки на своей северо-восточной границе.

"Reuters", ссылаясь на заявление американского чиновника, который на условиях анонимности пообщался с журналистами, отмечает, что Блинкен надеется "послать сильный сигнал успокоения украинцам, которые, очевидно, находятся в очень сложном положении.

"Миссия госсекретаря здесь заключается в том, чтобы поговорить о том, что наша дополнительная помощь будет предоставляться таким образом, чтобы помочь укрепить их оборону (и) позволить им все больше перехватывать инициативу на поле боя", – отметил чиновник.

При этом американский дипломат подтвердил информацию о том, что артиллерия, ракеты большой дальности и ракеты ПВО, одобренные президентом Джо Байденом 24 апреля, уже поступают в украинские войска.

Поэтому Энтони Блинкен заверит украинских чиновников, включая главу государства Владимира Зеленского, в неизменной поддержке США и произнесет речь, сосредоточенную на будущем Украины, сказал чиновник.

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