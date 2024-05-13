Нужно усадить Путина за стол переговоров: Нуланд сделала заявление о войне в Украине

Любое вероятное мирное соглашение, должно предусматривать вывод российских войск с ныне оккупированных территорий. Украина может стать сильной и заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала экс-заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, сообщает "Politico".

Виктория Нуланд. Фото: из открытых источников

Виктория Нуланд высказала мнение, что Украина и ее армия имеет шанс стать достаточно сильными и тогда у российского диктатора Владимира Путина не будет другого выхода, как сесть за стол переговоров с позиции силы.

"Это будет зависеть от украинского народа, какими должны быть его территориальные амбиции. Но есть определенные вещи, которые являются экзистенциальными. Любое соглашение, которое они (Ред. – украинцы) заключат в своих и глобальных интересах, должно быть соглашением, которое Путин будет вынужден соблюдать. Мы не можем делать это каждые полгода, каждые три года. Это должно фактически привести к соглашению, которое предусматривает вывод российских войск", — отметила Нуланд.

Она также добавила, что Путин является мастером rope-a-dope negotiating — типа боксерского поединка, в котором соперник бьет жертву, пока та не выдохнется.

По мнению Нуланд, Путин – это тот человек, который никогда не идет на компромисс. Это должно быть соглашение, которое гарантирует, что независимо от того, что будет решено по Крыму, он не может быть ремилитаризован таким образом, чтобы стать кинжалом в сердце центра Украины.

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