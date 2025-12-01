Будет страшная катастрофа: в США сделали резкое заявление о помощи Трампа Украине

Оценки поддержки Украины со стороны американского президента Дональда Трампа остаются неоднозначными, но, по мнению экспертов, полное прекращение помощи маловероятно. Бывший Специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью 24 Каналу пояснил, что даже частичный отказ США от поддержки станет серьезным ударом, ведь поражение Украины могло бы серьезно подорвать авторитет Трампа, даже сильнее, чем афганский провал Джо Байдена. Наибольший риск в этом случае касается потери разведывательной помощи, которая является ключевой для оборонных операций Украины.

Фото: из открытых источников

Волкер подчеркнул, что Украине и европейским странам нужно как можно скорее создавать собственные резервные разведывательные возможности, чтобы не оставаться полностью зависимыми от американских данных. Это включает в себя развитие наземных, воздушных и космических систем наблюдения, что требует значительных инвестиций и времени. Ответственность за возможные негативные последствия в случае исчезновения поддержки США легла бы именно на администрацию Трампа, тогда как вклад европейских союзников может оказаться недостаточным для полной компенсации потерь.

Несмотря на это, Волкер считает, что США, вероятнее всего, продолжат оказывать разведывательную и сопутствующую поддержку Украине. Он отметил, что Трамп, даже после отмены предыдущего плана Стива Уиткоффа и необходимости согласований с сенатором Марко Рубио, не определил четкие сроки для прекращения помощи и, вероятно, будет продолжать искать пути мирного урегулирования.

Эксперт подчеркнул, что Европе не следует просто ждать или оставаться зависимой от США. Она должна активно инвестировать в свои системы безопасности и разведки, создавая резервную платформу, которая обеспечит стабильность и безопасность на случай изменений в политике Вашингтона. По мнению Волкера, развитие собственных разведывательных возможностей является важным шагом для долгосрочной оборонной стратегии Украины и Европы.

Как уже писали "Комментарии", последняя попытка президента США Дональда Трампа склонить Украину к невыгодному мирному урегулированию с Россией продемонстрировала, что европейские столицы не оказывают решающего влияния на процесс. Однако у ЕС есть мощный стратегический ресурс, который может изменить ситуацию в пользу Киева и безопасности континента.