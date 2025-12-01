Буде страшна катастрофа: у США зробили різку заяву про допомогу Трампа Україні

Оцінки щодо підтримки України з боку американського президента Дональда Трампа залишаються неоднозначними, але, на думку експертів, повне припинення допомоги малоймовірне. Колишній Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер в інтерв’ю 24 Каналу пояснив, що навіть часткова відмова США від підтримки стане серйозним ударом, адже поразка України могла б серйозно підірвати авторитет Трампа, навіть сильніше, ніж афганський провал Джо Байдена. Найбільший ризик у цьому випадку стосується втрати розвідувальної допомоги, яка є ключовою для оборонних операцій України.

Фото: з відкритих джерел

Волкер наголосив, що Україні та європейським країнам потрібно якомога швидше створювати власні резервні розвідувальні можливості, щоб не залишатися повністю залежними від американських даних. Це включає розвиток наземних, повітряних і космічних систем спостереження, що вимагає значних інвестицій та часу. Відповідальність за можливі негативні наслідки у разі зникнення підтримки США лягла б саме на адміністрацію Трампа, тоді як вклад європейських союзників може бути недостатнім для повного компенсування втрат.

Попри це, Волкер вважає, що США, найімовірніше, продовжать надавати розвідувальну та супутню підтримку Україні. Він зазначив, що Трамп, навіть після скасування попереднього плану Стіва Віткоффа та необхідності погоджень із сенатором Марко Рубіо, не визначив чітких термінів для припинення допомоги і, ймовірно, продовжуватиме шукати шляхи мирного врегулювання.

Експерт підкреслив, що Європі не варто просто чекати або залишатися залежною від США. Вона повинна активно інвестувати у власні системи безпеки та розвідки, створюючи резервну платформу, яка забезпечить стабільність та безпеку на випадок змін у політиці Вашингтона. На думку Волкера, розвиток власних розвідувальних можливостей є критично важливим кроком для довгострокової оборонної стратегії України та Європи.

Як вже писали "Коментарі", остання спроба президента США Дональда Трампа схилити Україну до невигідного мирного врегулювання з Росією продемонструвала, що європейські столиці не мають вирішального впливу на процес. Проте в ЄС є потужний стратегічний ресурс, який може змінити ситуацію на користь Києва та безпеки континенту.