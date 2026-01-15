Будет жарко: куда США перебрасывают авианосную ударную группу

Пентагон опрокидывает авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования США, включающую Ближний Восток. Об этом сообщает News Nation.

Авианосец USS Abraham Lincoln. Фото: из открытых источников

По данным СМИ, среди кораблей, отправившихся к берегам Ближнего Востока, есть авианосец USS Abraham Lincoln, ударная подлодка и другие корабли. Перемещение группы может занять около недели.

Пентагон распорядился опрокинуть авианосную группу на фоне напряженности между Вашингтоном и Тегераном. В Иране проходят массовые митинги, и президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал властям исламской республики, что нанесет серию ударов, если они продолжат подавлять акции демонстрантов.

Накануне Дональд Трамп заявил, что в Иране прекратились убийства протестующих. На вопрос о том, означает ли это отказ от возможных военных действий против Ирана, президент США заявил, что Вашингтон продолжит следить за развитием ситуации.

Также ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не могут начать военную операцию против Ирана, поскольку у них нет необходимого военного потенциала на Ближнем Востоке. Источники издания сообщали, что Пентагон не планировал перемещение войск или техники в регион.

