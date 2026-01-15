Франція готова воювати проти США: куди Макрон відправляє війська

Президент Франції Еммануель Макрон недвозначно дав зрозуміти адміністрації США, що його країна разом із Данією у разі готовності американських військ силою відібрати Гренландію, навколо якої останнім часом стільки суперечок та міркувань. Париж оголосив про готовність брати участь у спільних навчаннях НАТО в Гренландії, які організовує Данія, перші підрозділи вже спрямовані на місце проведення.

Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

Еммануель Макрон повідомив у соцмережі X, що французькі війська візьмуть участь у спільних військових навчаннях, організованих Данією у Гренландії.

За його словами, операція отримала назву "Арктична витривалість", а перші французькі підрозділи вже на шляху до місця проведення.

Макрон уточнив, що участь Франції спрямована на зміцнення співпраці з союзниками по НАТО та забезпечення безпеки в арктичному регіоні.

Після відправлення перших підрозділів піде прибуття додаткових військових контингентів, що дозволить провести комплексні тренування в різних кліматичних та тактичних умовах.

Навчання в Гренландії проводяться на фоні посилення конкуренції за вплив в Арктиці та необхідності демонстрації готовності країн НАТО до спільних дій. Також це може бути сигналом Трампу про те, що у разі атаки на Гренландію американські війська союзник підтримають Данію, а не США.

Франція наголошує на важливості координації з союзниками та готовності до захисту стратегічно значущих територій у північних широтах.

