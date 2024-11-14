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Будущая глава Нацразведки США числится в базе Миротворец: в чем ее обвиняют

Нацразведку США может возглавить бывшая офицерка США, "находившая" биолаборатории в Украине

сегодня, 15:28
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", победитель президентских выборов в США Дональд Трамп решил назначить на должность нового директора Национальной разведки Тулси Габбард. Соответствующее заявление новыфй глава Белого дома сделал у себя в соцсети. При этом Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины ранее обвинял Тулси Габбард в распространении антиукраинской пропаганды. И она до сих пор есть в базе Миротворца.

Будущая глава Нацразведки США числится в базе Миротворец: в чем ее обвиняют

Тулси Габбард. Фото из открытых источников

Дональд Трамп, объявляя о своем выборе на данную должность, похвалил Габбард и сказал, что она привнесет "бесстрашный дух" в разведывательные службы и обеспечит "мир силой".

Кроме того, в заявлении новоизбранного президента США о назначении указывается, что бывшая демократ Габбард присоединилась к Республиканской партии "из-за лидерства президента Трампа и то, как он смог трансформировать Республиканскую партию, вернув ее в Партию народа и Партию мира".

Габбард является подполковником армейского резерва США, она служила в Ираке, была давним критиком внешнеполитического истеблишмента.

В базе сайта Миротворец есть целый перечень обвинений, которые приписываются Тулси Габбард. В частности, ее обвиняют в распространении российской пропаганды, покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях россии (страна-агрессор) против Украины, участие в информационных спецоперациях россии (страна-агрессор и террорист). Распространении недостоверной информации. На сайте Миротворец Тулси Габбард значится как вероятный агент российских спецслужб.

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Источник: https://myrotvorets.center/criminal/habbard-tulsy/
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