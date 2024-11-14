Будущий советник президента США раскрыл карты: в чем суть мирного плана Трампа

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Кравцев Сергей
47-й президент США Дональд Трамп хочет привести Украину и Россию к переговорам. Новоизбранный лидер сосредоточен на прекращении войны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал конгрессмен-республиканец от штата Флорида Майк Волц, которого цитирует "Голос Америки".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Отмечается, что Майк Уолц может стать советником по национальной безопасности в будущей администрации президента США. Дональд Трамп номинировал Уолца на указанную должность.
После встречи республиканцев с Трампом в среду, 13 ноября, Уолц заявил, что Трамп хочет привести Украину и РФ за стол переговоров.
Республиканец добавил, что видение политики безопасности в отношении Украины зависит от решения Трампа.
Стоит добавить, что советник по национальной безопасности — это важная должность в администрации президента США. В администрации Джо Байдена этот пост занимает Джейк Салливан. Советник отвечает за информирование президента о ключевых вопросах национальной безопасности и координации с разными агентствами.
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