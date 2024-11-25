Будущий советник Трампа сделал заявление о войне в Украине, раскрыв планы новой администрации США

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Кравцев Сергей
Конгрессмен из Флориды Майк Уолтц, который займет важный пост советника новоизбранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности, назвал войну России против Украины "мясорубкой" и сравнил ее с окопной Первой мировой. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Уолтц сделал в эфире Fox News Sunday.
Майк Уолтц. Фото: из открытых источников
Уолтц прокомментировал решение администрации Байдена позволить Украине использовать противопехотные наземные мины. Будущий советник отметил, что это "умные мины", однако настоял, что решение "должно быть в более широких рамках, чтобы положить конец этому конфликту".
Он отметил, что Трамп "невероятно обеспокоен" конфликтом.
Майку Уолтцу также задали вопрос, почему Дональд Трамп не часто публично обсуждает ситуацию в Украине. На это политик ответил, что новый президент "обеспокоен эскалацией и тем, куда это все идет".
Стоит отметить Уолтц также заявил, что разрешение администрации Джо Байдена на удары ракетами ATACMS по территории России ведет к эскалации.
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