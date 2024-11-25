Будущий советник Трампа сделал заявление о войне в Украине, раскрыв планы новой администрации США

Конгрессмен из Флориды Майк Уолтц, который займет важный пост советника новоизбранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности, назвал войну России против Украины "мясорубкой" и сравнил ее с окопной Первой мировой. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Уолтц сделал в эфире Fox News Sunday.

Майк Уолтц. Фото: из открытых источников

Уолтц прокомментировал решение администрации Байдена позволить Украине использовать противопехотные наземные мины. Будущий советник отметил, что это "умные мины", однако настоял, что решение "должно быть в более широких рамках, чтобы положить конец этому конфликту".

"Это просто абсолютная мясорубка людей и техники на этом фронте. Это больше похоже на окопную войну времен Первой мировой войны", – сказал Уолтц.

Он отметил, что Трамп "невероятно обеспокоен" конфликтом.

"Президент Трамп невероятно обеспокоен кровавой бойней, которая происходит там, (и тем) как нам восстановить сдерживание, и как нам установить мир", – сказал он, добавив, что европейцы в этом процессе точно должны играть ключевую роль.

Майку Уолтцу также задали вопрос, почему Дональд Трамп не часто публично обсуждает ситуацию в Украине. На это политик ответил, что новый президент "обеспокоен эскалацией и тем, куда это все идет".

"Мы должны довести это до ответственного конца... Нам нужно восстановить сдерживание, восстановить мир и опередить эту эскалацию, а не реагировать на нее", – сказал он.

Стоит отметить Уолтц также заявил, что разрешение администрации Джо Байдена на удары ракетами ATACMS по территории России ведет к эскалации.

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