Будут ли ATACMS. Названо оружие и боеприпасы, которые войдут в первый пакет помощи от США

После того, как президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал законопроект о выделении помощи Украине в размере 61 млрд долларов стало известно, какое оружие будет предоставлено Силам обороны в первом пакете стоимостью один миллиард долларов.

РСЗО HIMARS

И так, в первый пакет помощи включены 155-мм, и 105-мм артиллерийские снаряды и 60-мм минометные выстрелы. Кроме того, Украина получит ракеты ПВО RIM-7 и АIМ-9М и ПЗРК Stinger.

Также в первый пакет помощи включено стрелковое оружие и дополнительные патроны, в том числе боеприпасы калибра 12,7 мм для борьбы с БПЛА.

Помимо этого, Силы обороны могут рассчитывать на ракеты к РСЗО HIMARS.

Также США в первом пакете помощи пришлют Украине БМП M2A2 Bradley, бронеавтомобили International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV, автомобили логистического обеспечения, а также тактические машины для буксировки и перевозки техники.

Кроме этого, Вооруженные силы Украины получат ПТРК TOW, Javelin и РПГ АТ-4, высокоточные авиационные боеприпасы JDAM, аэродромное вспомогательное оборудование и различные боеприпасы, мины и оборудование.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сегодня Джо Байден сообщил о том, что подписал закон о предоставление Украины помощи в размере 61 млрд долларов. Он сообщил, что эта помощь поможет Украине обороняться от агрессии России, а также сделает весь мир более безопасным.

При этом ожидалось, что уже в первом пакете помощи, который получит Украине, будут ракеты ATACMS. Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в этом вопросе уже расставлены все точки над "і". О том, что Украина получит эти ракеты заявлял также и глава Офиса президента Андрей Ермак.



