Будут ли из США депортировать украинцев: что решила администрация Трампа

Украинцы, получившие временную защиту в США по программе Temporary Protected Status (TPS), пока смогут оставаться в стране и легально работать, не опасаясь депортации на основании утраты этого статуса. Об этом 18 октября сообщило Министерство национальной безопасности США в комментарии CBS News.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Защита для граждан Украины и Судана должна была завершиться в понедельник, 19 октября. Однако американское ведомство заявило, что окончательные решения о дальнейшей судьбе гуманитарных программ будут приняты позднее. До официального объявления новых решений участники TPS сохранят действующие гарантии.

Такая позиция выглядит неожиданной на фоне миграционной политики президента США Дональда Трампа. Представители его администрации неоднократно критиковали программу, называя ее инструментом фактической амнистии и обвиняя предыдущую администрацию Джо Байдена в чрезмерном продлении временных разрешений.

За последние полтора года власти США отменили защиту TPS для более чем миллиона мигрантов из более чем десяти стран, включая Афганистан, Гаити и Венесуэлу. Украинская и суданская программы остаются среди немногих, которые продолжают действовать.

Похожая ситуация сложилась с гражданами Сальвадора: срок действия их защиты должен был завершиться в сентябре, однако Министерство национальной безопасности продлило ее до принятия окончательного решения.

Программу TPS для украинцев ввели весной 2022 года после начала полномасштабного российского вторжения. По данным CBS News, к марту 2025 года в ней участвовали более 100 тысяч граждан Украины.

Пока решение американских властей дает украинцам дополнительное время, но не гарантирует долгосрочного пребывания в стране. Главный вопрос остается открытым: продлит ли администрация Трампа защиту или в дальнейшем начнет сворачивать программу.

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