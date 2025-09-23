logo

НОВОСТИ

Будут ли новые санкции США против России: у Трампа дали окончательный ответ

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не планирует новые санкции против РФ, пока Европа покупает российскую нефть.

23 сентября 2025, 15:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Соединенные Штаты не планируют вводить новые санкции против России. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, объяснив, что дополнительные ограничения не будут иметь смысла, пока европейские страны продолжают покупать российскую нефть.

Будут ли новые санкции США против России: у Трампа дали окончательный ответ

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото из открытых источников

Марко Рубио прокомментировал недавние заявления президента США Трампа, призвавшего страны Европы прекратить покупать нефть у России. По словам главы Госдепартамента, США не готовы идти на новые санкции.

"США не настроены принимать новые меры против РФ, пока страны Европы покупают российскую нефть", — сказал Рубио.

Напомним, что недавно Трамп призвал страны ЕС полностью прекратить импорт российской нефти. По его словам, Соединенные Штаты работают над наращиванием собственной добычи и снижением цен на энергоносители. Трамп считает, что падение цен на нефть может вынудить Россию закончить войну против Украины. По словам американского лидера, это может стать путём к завершению конфликта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские власти больше не рассчитывают на то, что Дональд Трамп введет новые жесткие санкции против России. Хотя президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить этот вопрос с американским лидером, Киев понимает, что в будущем должен рассчитывать только на собственные силы. Несмотря на неоднократные угрозы Трампа ввести санкции против Владимира Путина, Кремль только усугубляет обстрелы. В последнее время президент США ограничивается заявлениями о своем "разочаровании" действиями Путина, перекладывая ответственность за новые ограничения на европейских партнеров.

Также "Комментарии" писали, что в Украине отреагировали на план Трампа закончить войну.



