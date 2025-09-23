logo_ukra

Чи будуть нові санкції США проти Росії: у Трампа дали остаточну відповідь
commentss НОВИНИ Всі новини

Чи будуть нові санкції США проти Росії: у Трампа дали остаточну відповідь

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не планує нових санкцій проти РФ, доки Європа купує російську нафту.

23 вересня 2025, 15:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Сполучені Штати не планують запроваджувати нові санкції проти Росії. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, пояснивши, що додаткові обмеження не матимуть сенсу, доки європейські країни продовжують купувати російську нафту.

Чи будуть нові санкції США проти Росії: у Трампа дали остаточну відповідь

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото з відкритих джерел

Марко Рубіо прокоментував нещодавні заяви президента США Трампа, який закликав країни Європи припинити купувати нафту в Росії. За словами голови Держдепартаменту, США не готові йти на нові санкції.

"США не налаштовані вживати нових заходів проти РФ, доки країни Європи купують російську нафту", — сказав Рубіо.

Нагадаємо, що нещодавно Трамп закликав країни ЄС повністю припинити імпорт російської нафти. За його словами, Сполучені Штати працюють над нарощуванням власного видобутку та зниженням цін на енергоносії. Трамп вважає, що падіння цін на нафту може змусити Росію закінчити війну проти України. За словами американського лідера, це може стати шляхом до завершення конфлікту.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українська влада більше не розраховує на те, що Дональд Трамп запровадить нові жорсткі санкції проти Росії. Хоча президент України Володимир Зеленський планує обговорити це питання з американським лідером, Київ розуміє, що в майбутньому має розраховувати лише на власні сили. Попри неодноразові погрози Трампа запровадити санкції проти Володимира Путіна, Кремль лише посилює обстріли. Останнім часом президент США обмежується заявами про своє "розчарування" діями Путіна, перекладаючи відповідальність за нові обмеження на європейських партнерів.

Також "Коментарі" писали, що в Україні відреагували на план Трампа закінчити війну.



