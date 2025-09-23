Чи будуть нові санкції США проти Росії: у Трампа дали остаточну відповідь

Сполучені Штати не планують запроваджувати нові санкції проти Росії. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, пояснивши, що додаткові обмеження не матимуть сенсу, доки європейські країни продовжують купувати російську нафту.

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото з відкритих джерел

Марко Рубіо прокоментував нещодавні заяви президента США Трампа, який закликав країни Європи припинити купувати нафту в Росії. За словами голови Держдепартаменту, США не готові йти на нові санкції.

"США не налаштовані вживати нових заходів проти РФ, доки країни Європи купують російську нафту", — сказав Рубіо.

Нагадаємо, що нещодавно Трамп закликав країни ЄС повністю припинити імпорт російської нафти. За його словами, Сполучені Штати працюють над нарощуванням власного видобутку та зниженням цін на енергоносії. Трамп вважає, що падіння цін на нафту може змусити Росію закінчити війну проти України. За словами американського лідера, це може стати шляхом до завершення конфлікту.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українська влада більше не розраховує на те, що Дональд Трамп запровадить нові жорсткі санкції проти Росії. Хоча президент України Володимир Зеленський планує обговорити це питання з американським лідером, Київ розуміє, що в майбутньому має розраховувати лише на власні сили. Попри неодноразові погрози Трампа запровадити санкції проти Володимира Путіна, Кремль лише посилює обстріли. Останнім часом президент США обмежується заявами про своє "розчарування" діями Путіна, перекладаючи відповідальність за нові обмеження на європейських партнерів.

