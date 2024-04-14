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Будут ли США участвовать в наступательных операциях против Ирана: СМИ узнали о планах Байдена

Такое заявление Байден сделал в разговоре с премьером Израиля.

сегодня, 18:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Американский президент Джо Байден заявил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США не будут участвовать в наступлении на Иран. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

Будут ли США участвовать в наступательных операциях против Ирана: СМИ узнали о планах Байдена

Джо Байден (фото из открытых источников)

СМИ пишет, что Джо Байден во время телефонного разговора двух лидеров, состоявшегося после атаки Ирана против Израиля, сказал это.

Источник журналистов сообщил, что Байден в разговоре с Нетаньяху оценил результат атаки как победу Израиля, а действия Ирана — как "в основном неудачные".

"По оценке США, почти все беспилотники и ракеты, в том числе более 100 баллистических ракет, которые были запущены Ираном, были сбиты в небе. Ни одна крылатая ракета не попала в цель, сказал официальный представитель, и ничего ценного не было поражено", — пишет CNN. .

Известно, что из-за угрозы нападения со стороны Ирана, Иордания и Ирак экстренно закрыли свое воздушное пространство. Известно, что минимум два рейса авиакомпании Fly Dubai были вынуждены вернуться в Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Иран сделал официальное заявление и предупредил США. Иран прямо атаковал Израиль, запустив крылатые и баллистические ракеты, беспилотники по территории Израиля. В своем заявлении Тегеран сообщил, что нападение является их ответом на удар израильских сил по консульству Ирана в столице Сирии Дамаске 1 апреля.

По словам, главы Генштаба ВС Ирана, операция "Правдивое обещание" по Израилю выполнена. А Тегеран вроде бы не планирует продолжать ее. Также он заявил, что целью сделки были информцентр на границе Израиля и Сирии и израильская авиабаза "Неватим".

Кроме того, официальный Тегеран через посольство Швейцарии сообщил США, что их базы и личный состав на Ближнем Востоке "не будут в безопасности", если Америка будет сотрудничать с Тель-Авивом в преступлениях.



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