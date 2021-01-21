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Главная Новости Мир США "Будут серьезные перемены": нумеролог дал прогноз о президентстве Байдена
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"Будут серьезные перемены": нумеролог дал прогноз о президентстве Байдена

По словам нумеролога, Байден очень сильно верит в знаки, символы, эзотерику, и постоянно этим пользуется

сегодня, 18:14
Автор:

Любовь Блажко

США при президентстве Джо Байдена ждут серьезные перемены, реформы и изменение геополитики. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил нумеролог Владислав Грицай, проанализировав дату рождения политика и дату инаугурации. 

"Будут серьезные перемены": нумеролог дал прогноз о президентстве Байдена

Джо Байден (фото: Getty Images)

Эксперт уверен, что Джо Байден относится к тем людям, которые верят в знаки, поэтому он пользуется этим при возможности. 

В дате рождения политика есть цифра "20", повторяется она и в дате инаугурации – (20.11.1942, 20/2 — 16/7, 20.1.2021, 8/8, 4/4). Это точно не совпадение, — сказал нумеролог. 

"Этот товарищ с магией связан, не в прямом смысле, конечно. Видите, больше количество двоек. Это значит, что он очень энергичный человек, который может многое контролировать", — объяснил подробне он. 

Кроме того, дата инаугурации – 8/8, 4/4 – сулит достаточно серьезное "преследование" предшественников. А наличие двух четверок свидетельствуют о большой трансформации, которая случится в США, о серьезной реформе системы медицины.

Он резюмировал, что несмотря на то, что Джо Байден является сильной личностью и лидером, есть еще и "дополнительные игроки".

"16/7 говорит о том, что будут серьезные перемены, и не в самую лучшую сторону. Уйдут системы ценности, входят новые философские подходы, моменты в образовании. С мая мы увидим совершенно новые США. 11 говорит о том, что он добился результатов, и для него главное — картинка", — - заявил Владислав Грицай.

Как сообщало издание "Комментарии", Джо Байден принес присягу главы государства. Джо Байден считает, что последние президентские выборы были настоящим тестированием для всех американцев, но они с гордостью прошли это испытание. Он убежден, что демократия победила и продолжит это делать, ведь "воля народа была услышана и с ней согласились".


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/vmire-news/7366-my-uvidim-novye-ssha-numerolog-raskryl-detali-prezidentstva-baydena
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