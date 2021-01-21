"Будут серьезные перемены": нумеролог дал прогноз о президентстве Байдена

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Любовь Блажко
США при президентстве Джо Байдена ждут серьезные перемены, реформы и изменение геополитики. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил нумеролог Владислав Грицай, проанализировав дату рождения политика и дату инаугурации.
Джо Байден (фото: Getty Images)
Эксперт уверен, что Джо Байден относится к тем людям, которые верят в знаки, поэтому он пользуется этим при возможности.
В дате рождения политика есть цифра "20", повторяется она и в дате инаугурации – (20.11.1942, 20/2 — 16/7, 20.1.2021, 8/8, 4/4). Это точно не совпадение, — сказал нумеролог.
Кроме того, дата инаугурации – 8/8, 4/4 – сулит достаточно серьезное "преследование" предшественников. А наличие двух четверок свидетельствуют о большой трансформации, которая случится в США, о серьезной реформе системы медицины.
Он резюмировал, что несмотря на то, что Джо Байден является сильной личностью и лидером, есть еще и "дополнительные игроки".
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