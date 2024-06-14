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Бумажка или содержательный документ: чем на самом деле является соглашение о безопасности с США

Украина подписала не меморандум, а реальное соглашение с США, и ничего подобного раньше в истории Украины не было, считает политолог Владимир Фесенко

сегодня, 11:08
Автор:
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Ткачик Олеся
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Некоторые скептики пытаются унизить значение соглашений о безопасности, которые подписывает Украина. В частности, говорит политолог Владимир Фесенко, они заявляют, что речь идет о неполноценных международных договорах, потому что их не ратифицируют парламенты стран-подписантов. То есть, по их мнению, речь идет о "ничего не стоящей бумажке".

Бумажка или содержательный документ: чем на самом деле является соглашение о безопасности с США

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При этом, как отмечает Фесенко, якобы именно Штаты выставляли такое условие относительно соглашения о безопасности, учитывая трудности в Конгрессе.

Вместе с тем, говорит политолог, соглашения о безопасности, которые подписываются с международными партнерами Украины, являются конкретными, очень содержательными обязательствами, которые политико-юридически оформлены и публично подтверждены.

"Никаких таких соглашений в истории современной независимой Украины раньше не было. Это не "меморандум" (т.е. "памятная записка") с абстрактными обещаниями. Речь идет о конкретных формах помощи Украины сроком на 10 лет",
– отметил политолог.

При этом он признает, что, например, следующий президент США может расторгнуть это соглашение. В этом контексте Фесенко добавил, что Дональд Трамп, став президентом, отменил целый ряд соглашений, подписанных его предшественником.

"Но он обещал упразднить конкретные соглашения еще во время президентских выборов 2016 года. Тем не менее, такие действия Трампа в значительной степени подорвали международную репутацию США",
– добавил эксперт.

Вместе с тем, политолог подчеркну, что в отношении поддержки Украины и в США, и в большинстве западных стран существует межпартийный консенсус. Поэтому, по его мнению, хотя потенциальный риск отмены таких сделок теоретически существует, на практике на данный момент он кажется маловероятным. В конце концов, нужно помнить, что отменяют (или приостанавливают) и двусторонние договоры, ратифицируемые парламентами, просто процедура их отмены несколько более сложной и длительной.

"Для нас важно, что наши международные партнеры публично берут на себя политические и юридические обязательства продолжать ту помощь, которую они нам оказывают уже сейчас, на период 10 лет, не зависимо от того, когда закончится война с Россией",
– говорит Фесенко.

Таким образом, подчеркивает политолог, что вокруг Украины формируется партнерская коалиция, которая будет способствовать сопротивлению нынешнему российскому нашествию, и в перспективе может быть фактором сдерживания России от нового нападения на Украину.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что между Украиной и США подписано соглашение безопасности сроком на 10 лет.




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Источник: https://www.facebook.com/vladimir.fesenko1/posts/pfbid0FgLcetYvFcHUikp7vBUuksrk37xAJNhLxGCCePjKWDNQB5RKdBBGBDcMakGauR3ul
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