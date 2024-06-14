Бумажка или содержательный документ: чем на самом деле является соглашение о безопасности с США

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Ткачик Олеся
Некоторые скептики пытаются унизить значение соглашений о безопасности, которые подписывает Украина. В частности, говорит политолог Владимир Фесенко, они заявляют, что речь идет о неполноценных международных договорах, потому что их не ратифицируют парламенты стран-подписантов. То есть, по их мнению, речь идет о "ничего не стоящей бумажке".
Байден и Зеленский
При этом, как отмечает Фесенко, якобы именно Штаты выставляли такое условие относительно соглашения о безопасности, учитывая трудности в Конгрессе.
Вместе с тем, говорит политолог, соглашения о безопасности, которые подписываются с международными партнерами Украины, являются конкретными, очень содержательными обязательствами, которые политико-юридически оформлены и публично подтверждены.
При этом он признает, что, например, следующий президент США может расторгнуть это соглашение. В этом контексте Фесенко добавил, что Дональд Трамп, став президентом, отменил целый ряд соглашений, подписанных его предшественником.
Вместе с тем, политолог подчеркну, что в отношении поддержки Украины и в США, и в большинстве западных стран существует межпартийный консенсус. Поэтому, по его мнению, хотя потенциальный риск отмены таких сделок теоретически существует, на практике на данный момент он кажется маловероятным. В конце концов, нужно помнить, что отменяют (или приостанавливают) и двусторонние договоры, ратифицируемые парламентами, просто процедура их отмены несколько более сложной и длительной.
Таким образом, подчеркивает политолог, что вокруг Украины формируется партнерская коалиция, которая будет способствовать сопротивлению нынешнему российскому нашествию, и в перспективе может быть фактором сдерживания России от нового нападения на Украину.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что между Украиной и США подписано соглашение безопасности сроком на 10 лет.
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